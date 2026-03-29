۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

جمشید سهرابی عنوان کرد:

تاریخ ثابت کرده مردم ایران در دفاع از وطن تا پای جان می ایستند

رییس انجمن پاراتکواندو با محکوم کردن حملات وحشیانه دشمن صهیونی، آمریکایی گفت: حمله به اماکن مسکونی، مدارس و ورزشگاه ها نشانه استیصال حامیان به اصطلاح حقوق بشر است.

جمشید سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: شرم آور است که جامعه جهانی حجم گسترده ای از تجاوز ددمنشنانه، شهادت تعداد زیادی از کودکان ، دانش آموزان، زنان و مردم بیگناه را مشاهده کرده و همچنان سکوت می کنند. بدون شک این تجاوز لکه ننگی بر پیشانی دشمنان ایران اسلامی در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی افزود: رشادت تک تک نیروهای مسلح ، آنها که این روزها مدافعان وطن نام گرفتند و با گذشتن از جان خود مقابل دشمن خوار و ذبون ایستاده و به قدرت های پوشالی دنیا درس مقاومت و ایثار می دهند، جای تقدیر فراوان دارد.

رئیس انجمن پاراتکواندو در پایان گفت: تاریخ ثابت کرده که مردم ایران برای دفاع از خاک خود تا پای جان ایستاده اند و مطمئن هستم از این پیج تاریخی هم با پیروزی عبور خواهند کرد. بنده به عنوان عضوی از خانواده ورزش و تکواندو کشور تجاوز به اماکن غیر نظامی ، مسکونی، ورزشی، مدارس ، مساجد و زیر ساخت ها را محکوم کرده و شهادت جمع کثیری از هم وطنان عزیز بویژه دانش آموزان، ورزشکاران و نظامیان را تسلیت عرض می کنم.

