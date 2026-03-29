به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نیکوکلام مطهر پیش از ظهر یکشنبه در کفتکو با خبرنگاران در تشریح اقدامات انجامشده در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی در حوزه مهندسی استان قم با توجه به حملات دشمنان متجاوز آمریکایی_صهیونیستی اظهار کرد: مجموعهای از ظرفیتهای مهندسی استان با محوریت همافزایی میان نهادهایی همچون نظام مهندسی، خانه صنعت، اتاق بازرگانی، شرکت شهرکهای صنعتی،تعاونی های مسکن، شرکت های ساختمانی و عمرانی و سایر تشکلهای مرتبط، در قالب یک ساختار منسجم گرد هم آمدهاند تا برنامههای مشترکی را در حوزههای مختلف صنعتی، عمرانی و خدماتی اجرا کنند.
وی با اشاره به شکلگیری قرارگاهی با هدف پشتیبانی افزود: این قرارگاه با تمرکز بر بازسازی منازل آسیبدیده در برخی نقاط شهر، فعالیت خود را آغاز کرده و از همان ساعات اولیه، هماهنگیهای لازم با مسئولان استانی از جمله استانداری، مدیران حوزه عمرانی، مدیریت بحران، نظام مهندسی و بنیاد مسکن انجام شده است.
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم ادامه داد: در قالب این هماهنگیها، تیمی متشکل از مهندسان استان در محلهای مورد نظر مستقر شده و با سازماندهی دقیق، روند ارزیابی و بازسازی واحدهای مسکونی را در دستور کار قرار دادهاند و در همین راستا، با استقرار امکانات اولیه از جمله کانکسهای پشتیبانی، بستر فعالیت نیروهای تخصصی فراهم شد.
وی بیان کرد: حدود ۵۰ نفر از مهندسان در حوزههای مختلف از جمله نظام مهندسی و نظام کاردانی، به صورت سازمانیافته در این طرح مشارکت دارند و تاکنون به بازسازی و ترمیم بیش از سیصدو پنجاه واحد مسکونی ورود کردهاند.
ویابراز کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده، بیش از ۱۵۰ واحد مسکونی دچار آسیبهایی در بازه ۲۰ تا ۵۰ درصد شده بودند که عملیات مرمت آنها در حال انجام است.
نیکوکلام مطهر با اشاره به نوع خدمات ارائهشده گفت: بخش قابل توجهی از خسارات مربوط به تخریب درب و پنجره، شکستگی شیشهها و آسیب به دیوارها بوده که با استقرار کارگاههای سیار، تأمین مصالح و حضور نیروهای فنی، این موارد به سرعت در حال رفع است.
وی افزود: همچنین در مواردی که نیاز به عملیات گچکاری و بازسازی سازهای وجود داشته، تیمهای تخصصی وارد عمل شدهاند.
وی با تأکید بر حضور مستمر نیروهای جهادی و مهندسی افزود: این خدمات عمدتاً با رویکرد جهادی و با مشارکت خیرین انجام میشود و دستگاههای اجرایی استان نیز در پشتیبانی و تأمین نیازهای مالی ولجستیکی نقشآفرینی خوبی کردهاند.
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت گروههای جهادی جامعه مهندسین اشاره کرد و گفت: برخی از این گروهها با استقرار در مناطق مختلف، مسئولیت اجرای عملیات میدانی را بر عهده دارند و با هماهنگی قرارگاه، اقدامات لازم را در نقاط دیگر شهر نیز دنبال میکنند.
وی همچنین از تشکیل کمیتهای برای پشتیبانی از موکبهای خدماتی خبر داد و بیان کرد: در کنار اقدامات عمرانی، ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی به شهروندان نیز در دستور کار قرار گرفته و در نقاط مختلف شهر، موکبهایی با مشارکت جامعه مهندسی برپا شده است.
نیکوکلام مطهر ادامه داد: میدان ارتش به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت موکبها انتخاب شده و مهندسان استان در ساعات عصر و شب در این مکان حضور دارند و علاوه بر خدمات پذیرایی، برنامهریزی برای راهاندازی میزهای خدمت با حضور دستگاههای مختلف از جمله شهرداری، نظام مهندسی، تعاونی ها، کارگزاری نهضت ملی مسکن و سایر نهادها در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: در این موکبها، علاوه بر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، خدماتی نظیر مشاوره، رسیدگی به مسائل مردمی، برنامههای ویژه کودکان و همچنین خدمات حوزه سلامت و روانشناسی ارائه میشود تا بخشی از نیازهای شهروندان در فضای عمومی پاسخ داده شود.
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده حاصل همدلی و همراهی نهادهای مختلف و مشارکت فعال نیروهای متخصص است که با هدف خدمترسانی هرچه بهتر به مردم در حال اجراست.
وی ابراز کرد: علاوه بر میدان ارتش، موکب های جامعه مهندسین استان در میدان آزادگان ،میدان شهرداری ،میدان امام حسین علیه السلام ،۴۵متری عماریاسر ،قنوات و خیابان صدوقی فعال است.
