خسارت به ۹۶۱ واحد مسکونی در حملات آمریکایی صهیونی به همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پور حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای وقوع حملات آمریکایی صهیونی تا تاریخ ۹ فروردین‌ماه در مجموع ۹۶۱ واحد مسکونی در استان همدان آسیب دیده یا تخریب شده‌اند.

وی با بیان اینکه از این ۹۶۱ واحد، ۲۹ واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده و نیازمند بازسازی اساسی هستند، ادامه داد: ۹۳۲ واحد دیگر دچار خسارت جزئی تا متوسط شدند که پس از ارزیابی، در فرآیند تعمیر قرار خواهند گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان با بیان اینکه لوازم خانگی ۱۹۹ واحد مسکونی نیز آسیب دیده است، افزود: در بخش حمل‌ونقل۲۷۰ دستگاه خودروی سبک، ۲۹ وسیله نقلیه سنگین و ۶ دستگاه موتورسیکلت آسیب دیدند که ارزیابی و پیگیری پرداخت خسارت آنها از سوی بیمه ایران در حال انجام است.

وی به خسارت وارده به بخش تجاری اشاره کرد و با بیان اینکه ۲۲ واحد تجاری خصوصی دچار خسارت مستقیم شده‌اند، ادامه داد: ۵۵۷ واحد دچار خسارت جزئی و تجهیزات و لوازم ۷ واحد تجاری تخریب شده

و ۱۴ واحد نیز به‌طور کامل تخریب شده است.

پورحسینی با بیان اینکه ارزیابی خسارت واحدهای مسکونی و تجاری از سوی بنیاد مسکن در شهرستان‌های مختلف در حال انجام است، بیان کرد: شهروندان در صورت نیاز می‌توانند روند رسیدگی را از طریق بنیاد مسکن پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه خسارت واردشده به وسایل نقلیه توسط بیمه ایران بررسی و پرداخت می‌شود، افزود: واحدهای صنعتی باید برای پیگیری امور خسارت به اداره کل صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند و واحدهای دولتی نیز باید روند اداری معمول را دنبال کنند.