به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شجاع خلیل‌زاده درباره دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیجریه، اظهار داشت: بازی خوبی بود و خدا را شکر توانستیم یک بازی خوب انجام بدهیم‌. برخی بازیکنان تیم ما یک ماه از شرایط بازی دور بودند اما تیم ملی محک خوبی مقابل نیجریه خورد.

وی افزود: هرچه از زمان بازی گذشت توانستیم بهتر شویم و امیدوارم در دیدار بعدی مقابل کاستاریکا نمایش بهتری داشته باشیم.

مدافع تیم ملی درباره اهمیت این اردو قبل از جام جهانی برای بالا بردن پرچم‌ تیم ملی در این تورنمنت، توضیح داد: شرایط کشورمان به شکلی است که زیاد نمی‌توانم درباره فوتبال حرف بزنم و امیدوارم زودتر شرایط بهتر شود. در حال حاضر مردم ایران در اولویت هستند و پس از آن می‌توانیم به جام جهانی فکر کنیم. الان بیش از هر چیزی مردم و خاک وطن‌مان اهمیت دارند.

خلیل‌زاده درباره مسائل فنی تیم ملی برای بازی با نیجریه و کاستاریکا، عنوان کرد: پس از یک ماه که بازیکنان دور از شرایط بازی بودند، مقابل نیجریه خیلی خوب بازی کردیم‌. ان‌شاءالله دیدار با کاستاریکا خیلی بهتر از بازی با نیجریه باشد.

وی درباره اینکه آیا از عملکرد شخصی خودش مقابل نیجریه راضی بود، گفت: من نباید در این مورد صحبت کنم و امیدوارم سرمربی تیم ملی راضی باشد. همه تلاش خود را می‌کنم تا همیشه صد خود را در زمین برای تیم ملی بگذارم‌.

مدافع تیم ملی درپاسخ به این سوال که آیا قبول دارد نباید کاستاریکا را دست‌کم بگیریم، گفت: همه بازی‌ها سخت است و هیچ دیداری راحت نیست‌.

خلیل‌زاده درپاسخ به این سوال که مهم‌ترین نکته‌ای که امیر قلعه‌نویی به بازیکنان برای اردوی آنتالیا تیم ملی اعلام کرده چیست، اظهار کرد: مهم‌ترین نکته‌ای که امیرخان گفت کشور و وطن‌مان ایران است.