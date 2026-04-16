به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شجاع خلیل‌زاده پیرامون وضعیت خود در روزهای اخیر و پس از حضور در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: شرایط تیم ما به گونه‌ای بود که بازیکنان حدود ۴۵ روز تمرین نداشتند و در جنگ نابرابری قرار گرفته بودیم. خودم هم قبل از بازی با انقباض عضله همسترینگم مواجه شده بودم و فکر می‌کنم بعد از بازی دچار کشیدگی خفیف عضله شدم که تقریباً یک هفته تا ۱۰ روز دیگر می‌توانم به تمرین برگردم.

وی در ادامه بیان داشت: به اردوی آتی تیم ملی انشاالله خواهم رسید و هنوز فرصت نکرده‌ام ام‌آرآی بگیرم اما به نظرم مصدومیتم حاد نیست و به امید خدا برطرف می‌شود. مطمئناً این امر ناشی از شرایط نابرابری بوده که در آن قرار گرفته‌ایم.

خلیل‌زاده در رابطه با لزوم برپایی اردوهای تیم ملی برای آماده‌سازی هر چه بهتر در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ عنوان داشت: با شرایط کنونی مسابقاتی مسلماً باید در فضای اردویی قرار بگیریم. چه بازیکنانی که در لیگ بازی می‌کنند و در اردو بوده‌اند و چه سایر بازیکنان این چرخه که مدت طولانی تمرین نداشته‌اند، بهتر است در فرآیند اردویی قرار بگیرند و تمرین منظم داشته باشند. در این شرایط یکی از احتمالات، افتادن و عقب ماندن بدن بازیکن‌هاست و بهترین کار این است اردوهای کوتاه‌مدتی داشته باشیم. فکر می‌کنم نظر قلعه‌نویی هم همین باشد که فضای اردویی را داشته باشیم و با این فضا به فاصله کم‌تر از دو ماه تا شروع جام جهانی، در بازی تدارکاتی هم شرکت کنیم.

مدافع ملی‌پوش تراکتور ایران در پایان گفت: جان‌مان را برای خاک، وطن و میهن عزیزمان می‌دهیم. کاری به حرف‌های دیگر و صداهای بیگانه نداریم؛ همه بچه‌ها پای کشور و نظام و وطن خود هستند و همه برای سربلندی ایران تا پای جان می‌جنگیم و پای کار ایران هستیم.