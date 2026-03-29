وضعیت پیکر یک شهید مدرسه میناب همچنان در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: متأسفانه در نتیجه حمله تروریستی دشمن آمریکایی- صهیونیستی به دبستان شجره طیبه شهرستان میناب و با توجه به حجم جنایت و استفاده از تعداد زیادی موشک توسط دشمن متجاوز و سفاک که منجر به شهادت مظلومانه دانش آموزان، معلمین و اولیا این مدرسه شد، احراز هویت و شناسایی پیکر مطهر سه نفر از شهدا از روش‌های معمول ممکن نبود و بر این اساس در این خصوص از روش‌های علمی و فنی مختلف از جمله آزمایش DNA استفاده شد.

وی افزود: با انجام مراحل قانونی و نمونه برداری از پیکر مطهر شهدا و بستگان و بازماندگان معزز آنها، خوشبختانه با وصول پاسخ آزمایش DNA، هویت پیکر مطهر ۲ نفر از شهدا شناسایی شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد: بنابر اعلام کارشناسان، این دو پیکر شناسایی شده متعلق به شهید والامقام محمد طاها جعفری (دانش آموز) و شهیده والامقام راضیه زمانی (معلم مدرسه) هستند.

قهرمانی تصریح کرد: به محض اعلام نتیجه، دستورات لازم به پزشکی قانونی برای صدور جواز دفن و تحویل پیکرهای مطهر شهدا به خانواده‌های معظم آنها برای تشییع و تدفین صادر شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: وضعیت پیکر مطهر یک شهید والامقام باقیمانده به نام شهید ماکان نصیری نیز توسط پزشکی قانونی در حال بررسی و جمع بندی نتایج تحقیقات می‌باشد و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.