به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید علی‌جان پاپی، از نیروهای خدوم جهاد سازندگی لرستان، امروز یکشنبه بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

این آیین با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از مسئولان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با بدرقه‌ای باشکوه، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.

شهید علی‌جان پاپی متولد یکم بهمن‌ماه ۱۳۳۴ بود که در سال ۱۳۶۱ و در جریان بمباران رژیم بعثی عراق، از ناحیه کمر دچار آسیب شدید و قطع نخاع شد.

وی جانباز ۷۰ درصد بود که سال‌ها با صبر و استقامت، رنج ناشی از مجروحیت را تحمل کرد و در نهایت به شهادت رسید.