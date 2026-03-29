به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ظهر یکشنبه به همراه معاون حقوق عامه این دادستانی از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان بازدید کرد و در دیدار با مدیرعامل و کارکنان این سازمان، در جریان روند فعالیت‌ها و مأموریت‌های عملیاتی آنان قرار گرفت.

دادستان اصفهان در این دیدار با اشاره به نقش کلیدی نیروهای آتش‌نشانی در مدیریت حوادث و افزایش ضریب ایمنی شهر اظهار کرد: نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی در شرایط مختلف، از حوادث روزمره تا بحران‌های بزرگ، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده دارند و تلاش‌های آنان در حفظ جان و مال شهروندان قابل توجه است.

وی با اشاره به شرایط خاص و حوادث اخیر افزود: تاکنون گزارشی مبنی بر قصور یا کوتاهی از سوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان به دادستانی ارائه نشده است و این موضوع نشان‌دهنده حضور مستمر و تلاش شبانه‌روزی نیروهای این مجموعه در انجام مأموریت‌های محوله است.

موسویان همچنین بر اهمیت گزارش‌ها و مستندات تهیه شده توسط سازمان آتش‌نشانی برای برآورد خسارات وارد شده به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی اخیر تأکید کرد و گفت: این گزارش‌ها نقش مهمی در روند بررسی‌ها و پرداخت خسارات دارند، از این رو لازم است با دقت و حساسیت لازم تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارائه شوند.

دادستان مرکز استان اصفهان ادامه داد: آتش‌نشانان در میدان‌های مختلف، از حوادث کوچک تا بحران‌های بزرگ، همواره با فداکاری در خدمت مردم بوده‌اند و این مسئولیت خطیر نیازمند حمایت و توجه جدی از سوی دستگاه‌های مختلف است.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: مجموعه قضایی استان در کنار این نیروهای فداکار قرار دارد و از اقدامات و تلاش‌های آنان حمایت خواهد کرد. همچنین عملکرد آتش‌نشانان اصفهان در مدیریت عملیات‌های تخصصی در جریان جنگ رمضان و جنگ ۳۰ روزه، بیانگر توانمندی و هماهنگی بالای نیروهای عملیاتی این سازمان است.