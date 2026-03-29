۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

رسیدگی به خسارت‌های خودرویی جنگ رمضان در همدان تسریع شد

همدان- فرماندار همدان از اجرای طرحی ویژه بیمه برای تسهیل روند رسیدگی به خسارت‌های خودرویی در شرایط حساس کنونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی از اجرای طرحی ویژه بیمه برای تسهیل روند رسیدگی به خسارت‌های خودرویی در شرایط حساس کنونی خبر داد و اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی باید خدمات سریع و کارآمد به شهروندان ارائه شود.

وی ادامه داد: در صورت وقوع هرگونه حادثه خودرویی که با شرایط جاری مرتبط باشد، شهروندان می‌توانند برای پیگیری امور بیمه‌ای و دریافت ارزیابی خسارت، با شرکت بیمه ایران از طریق شماره ۰۸۱۳۱۵۵۵۷۸۶ تماس بگیرند.

فرماندار همدان با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با شرکت بیمه ایران انجام شده، افزود: کارشناسان این شرکت موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شده و روند کارشناسی و تشکیل پرونده خسارت بدون هیچ‌گونه تاخیر انجام شود.

وی هدف اصلی این طرح را تسریع در ارائه خدمات بیمه‌ای، حمایت بیشتر از شهروندان و کاهش نگرانی‌های احتمالی در زمان وقوع خسارت عنوان کرد و گفت: این تدبیر با هدف آمادگی کامل در برابر حوادث غیرمترقبه و اطمینان از پوشش بیمه‌ای مناسب برای مردم اتخاذ شده است.

درویشی ادامه داد: تمامی فرآیندهای اداری و اجرایی مرتبط با این حوادث با نهایت دقت و سرعت پیگیری خواهد شد تا کمترین فشار و دغدغه به آسیب‌دیدگان وارد شود.

کد مطلب 6786380

