به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی از اجرای طرحی ویژه بیمه برای تسهیل روند رسیدگی به خسارت‌های خودرویی در شرایط حساس کنونی خبر داد و اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی باید خدمات سریع و کارآمد به شهروندان ارائه شود.

وی ادامه داد: در صورت وقوع هرگونه حادثه خودرویی که با شرایط جاری مرتبط باشد، شهروندان می‌توانند برای پیگیری امور بیمه‌ای و دریافت ارزیابی خسارت، با شرکت بیمه ایران از طریق شماره ۰۸۱۳۱۵۵۵۷۸۶ تماس بگیرند.

فرماندار همدان با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با شرکت بیمه ایران انجام شده، افزود: کارشناسان این شرکت موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شده و روند کارشناسی و تشکیل پرونده خسارت بدون هیچ‌گونه تاخیر انجام شود.

وی هدف اصلی این طرح را تسریع در ارائه خدمات بیمه‌ای، حمایت بیشتر از شهروندان و کاهش نگرانی‌های احتمالی در زمان وقوع خسارت عنوان کرد و گفت: این تدبیر با هدف آمادگی کامل در برابر حوادث غیرمترقبه و اطمینان از پوشش بیمه‌ای مناسب برای مردم اتخاذ شده است.

درویشی ادامه داد: تمامی فرآیندهای اداری و اجرایی مرتبط با این حوادث با نهایت دقت و سرعت پیگیری خواهد شد تا کمترین فشار و دغدغه به آسیب‌دیدگان وارد شود.