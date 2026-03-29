۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

مراسم وداع با ۱۸ شهید «هفتون» اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان – مراسم وداع با پیکر ۱۸ شهید حادثه «هفتون» اصفهان امشب هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء با حضور مردم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر ۱۸ شهید حادثه «هفتون» اصفهان شامگاه یکشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان برگزار خواهد شد.

این مراسم هم‌زمان با اقامه نماز مغرب و عشاء از مسجد حضرت امام جعفر صادق (ع) آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از آیین وداع، پیکر مطهر شهدا را در خیابان معراج تشییع خواهند کرد.

بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم پس از حرکت جمعیت عزادار در مسیر تعیین شده، در میدان شهید زرین‌کوب به پایان می‌رسد.

گفته می‌شود در این آیین معنوی، مردم شهیدپرور اصفهان با حضور گسترده خود ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های آنان تجدید میثاق خواهند کرد.

