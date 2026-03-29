۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

وداع با ۲شهید والامقام در شاهرود؛ تدفین پیکر مطهر در گلزار شهدای رویان

وداع با ۲شهید والامقام در شاهرود؛ تدفین پیکر مطهر در گلزار شهدای رویان

شاهرود-پیکر مطهر دو شهید والامقام که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض شهادت نائل آمدند، دوشنبه صبح از شاهرود تشییع و سپس در گلزار شهدای زادگاهشان رویان، به خاک سپرده می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان برگزاری مراسم وداع و آئین تشییع شهیدان والامقام امیرحسین بختیاری و ابوالفضل حاج‌محمدی از شهدای جنگ تحمیلی علیه ملت ایران اسلامی در شاهرود اعلام شد.

مراسم وداع این دو شهید گرانقدر که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به فیض شهادت رسیدند یکشنبه نهم فروردین ماه ساعت ۲۱ در میدان امام خمینی (ره) شاهرود برگزار می شود.

مراسم تشییع این دو شهید ساعت ۸:۳۰ صبح روز دوشنبه دهم فروردین ماه از کانون بسیج شاهرود انجام خواهد شد و ساعت ۱۰ در رویان زادگاه این دو شهید گرانقدر ادامه خواهد داشت.

مراسم تشییع این دو شهید گرانقدر از مقابل شهرداری به سمت گلزار شهدای شهر رویان برگزار و پیکر مطهر این دو شهید در آن گلزار شهدا به خاک سپرده خواهد شد.

