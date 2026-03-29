۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

آغاز پویش ملی «کنار مردم» برای ثبت روایت‌های خدمت‌رسانی در جنگ رمضان

مدیرکل بهزیستی استان تهران، از آغاز پویش ملی «کنار مردم» با هدف جمع‌آوری روایت‌های مردمی از خدمات مددکاران، روان‌شناسان و فعالان اجتماعی در دوران جنگ رمضان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران، از آغاز پویش ملی «کنار مردم» با هدف جمع‌آوری روایت‌های مردمی از خدمات مددکاران، روان‌شناسان و فعالان اجتماعی در دوران جنگ رمضان خبر داد و اعلام کرد: علاقه‌مندان تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.

نصیری با اشاره به اهمیت ثبت تجربیات و روایت‌های مردمی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: پویش ملی «کنار مردم» با هدف مستندسازی تلاش‌ها و خدمات ارائه‌شده توسط نیروهای اجتماعی و مردمی در دوران جنگ رمضان آغاز شده است.

وی افزود: این پویش به دنبال انعکاس روایت‌های واقعی از فعالیت‌های مددکاران، روان‌شناسان، خدمت‌دهندگان و شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی است که در این ایام در کنار مردم حضور داشته‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران درباره قالب‌های ارسال آثار توضیح داد: شرکت‌کنندگان می‌توانند روایت‌های خود را در قالب متن مکتوب تا سقف ۵۰۰ کلمه، فایل صوتی ۳ تا ۵ دقیقه‌ای، ویدئوی کوتاه ۱ تا ۳ دقیقه‌ای یا عکس به همراه توضیح ارسال کنند.

نصیری با بیان اینکه ثبت این روایت‌ها می‌تواند به انتقال تجربیات و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند، گفت: علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش باید مشخصات فردی، محل خدمت و شماره تماس خود را هنگام ارسال آثار درج کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آثار از طریق پیام‌رسان «بله» یا مراجعه به سایت سازمان بهزیستی به نشانی www.behzisti.ir قابل ارسال است و مهلت نهایی ارسال آثار ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ تعیین شده است.

