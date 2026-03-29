به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران، از آغاز پویش ملی «کنار مردم» با هدف جمعآوری روایتهای مردمی از خدمات مددکاران، روانشناسان و فعالان اجتماعی در دوران جنگ رمضان خبر داد و اعلام کرد: علاقهمندان تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
نصیری با اشاره به اهمیت ثبت تجربیات و روایتهای مردمی در شرایط بحرانی، اظهار کرد: پویش ملی «کنار مردم» با هدف مستندسازی تلاشها و خدمات ارائهشده توسط نیروهای اجتماعی و مردمی در دوران جنگ رمضان آغاز شده است.
وی افزود: این پویش به دنبال انعکاس روایتهای واقعی از فعالیتهای مددکاران، روانشناسان، خدمتدهندگان و شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی است که در این ایام در کنار مردم حضور داشتهاند.
مدیرکل بهزیستی استان تهران درباره قالبهای ارسال آثار توضیح داد: شرکتکنندگان میتوانند روایتهای خود را در قالب متن مکتوب تا سقف ۵۰۰ کلمه، فایل صوتی ۳ تا ۵ دقیقهای، ویدئوی کوتاه ۱ تا ۳ دقیقهای یا عکس به همراه توضیح ارسال کنند.
نصیری با بیان اینکه ثبت این روایتها میتواند به انتقال تجربیات و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند، گفت: علاقهمندان برای شرکت در این پویش باید مشخصات فردی، محل خدمت و شماره تماس خود را هنگام ارسال آثار درج کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آثار از طریق پیامرسان «بله» یا مراجعه به سایت سازمان بهزیستی به نشانی www.behzisti.ir قابل ارسال است و مهلت نهایی ارسال آثار ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ تعیین شده است.
