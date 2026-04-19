تمدید پویش ملی «کنار مردم» تا پایان جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سعید خادمی با اعلام این خبر اظهار کرد: پویش ملی «کنار مردم» با هشتگ #وقتی_خدمت_ادامه_دارد از سوی سازمان بهزیستی کشور راه‌اندازی شده و هدف اصلی آن جمع‌آوری روایت‌های مستند از فعالیت‌های خدمت‌رسانی در دوران جنگ است.

وی افزود: در این پویش روایت مددکاران، روانشناسان، خدمت‌دهندگان و شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی در جریان جنگ دریافت می‌شود و تلاش داریم جلوه‌هایی از همراهی و خدمت‌رسانی به جامعه هدف را در این شرایط ثبت و منتشر کنیم.

خادمی درباره قالب آثار ارسالی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم مستند یا ویدیوی کوتاه ۱ تا ۳ دقیقه‌ای، روایت مکتوب (خاطره و...) حداکثر ۵۰۰ کلمه، فایل صوتی ۱ تا ۳ دقیقه‌ای یا عکس به همراه توضیح ارسال کنند.

وی با اشاره به اطلاعات الزامی برای ارسال آثار گفت: نام و نام خانوادگی، کد ملی، استان محل خدمت و شماره تماس باید همراه آثار ارسال شود و متقاضیان می‌توانند از طریق پیام‌رسان بله و ایتا به شناسه kenaremardom@ یا شماره ۰۹۱۷۶۰۴۰۶۴۷ آثار خود را ارسال کنند.

مشاور رئیس و راهبر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این پویش با شعار «خدمت ادامه دارد» در حال برگزاری است، تصریح کرد: در این پویش از همه افراد مرتبط با بهزیستی شامل خدمت‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان خواسته شده آثار خود را در قالب‌های مختلف از جمله فیلم، عکس، متن، خاطره، داستان و فایل‌های صوتی ارسال کنند.