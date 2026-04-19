۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

تمدید پویش ملی «کنار مردم» تا پایان جنگ تحمیلی سوم

مشاور رئیس و راهبر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور از تمدید پویش ملی «کنار مردم» تا پایان جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سعید خادمی با اعلام این خبر اظهار کرد: پویش ملی «کنار مردم» با هشتگ #وقتی_خدمت_ادامه_دارد از سوی سازمان بهزیستی کشور راه‌اندازی شده و هدف اصلی آن جمع‌آوری روایت‌های مستند از فعالیت‌های خدمت‌رسانی در دوران جنگ است.

وی افزود: در این پویش روایت مددکاران، روانشناسان، خدمت‌دهندگان و شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی در جریان جنگ دریافت می‌شود و تلاش داریم جلوه‌هایی از همراهی و خدمت‌رسانی به جامعه هدف را در این شرایط ثبت و منتشر کنیم.

خادمی درباره قالب آثار ارسالی بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فیلم مستند یا ویدیوی کوتاه ۱ تا ۳ دقیقه‌ای، روایت مکتوب (خاطره و...) حداکثر ۵۰۰ کلمه، فایل صوتی ۱ تا ۳ دقیقه‌ای یا عکس به همراه توضیح ارسال کنند.

وی با اشاره به اطلاعات الزامی برای ارسال آثار گفت: نام و نام خانوادگی، کد ملی، استان محل خدمت و شماره تماس باید همراه آثار ارسال شود و متقاضیان می‌توانند از طریق پیام‌رسان بله و ایتا به شناسه kenaremardom@ یا شماره ۰۹۱۷۶۰۴۰۶۴۷ آثار خود را ارسال کنند.

مشاور رئیس و راهبر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این پویش با شعار «خدمت ادامه دارد» در حال برگزاری است، تصریح کرد: در این پویش از همه افراد مرتبط با بهزیستی شامل خدمت‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان خواسته شده آثار خود را در قالب‌های مختلف از جمله فیلم، عکس، متن، خاطره، داستان و فایل‌های صوتی ارسال کنند.

کد مطلب 6804827

