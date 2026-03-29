گازگرفتگی جان سه نفر را در ملایر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، سه نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در یکی از منازل مسکونی شهرستان ملایر جان باختند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام ارزیابی‌های اولیه، متوجه شدند که دو مرد و یک زن به دلیل استنشاق گاز سمی مونوکسید کربن دچار ایست قلبی-تنفسی شده‌اند و با وجود تلاش‌های تیم اورژانس برای احیای مصدومان، متأسفانه تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و مرگ هر سه نفر تایید شد.

مرکز اورژانس استان همدان ضمن ابراز تاسف عمیق از این حادثه دلخراش، از عموم شهروندان درخواست کرد تا با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.