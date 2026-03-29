۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

گازگرفتگی جان سه نفر را در ملایر گرفت

گازگرفتگی جان سه نفر را در ملایر گرفت

همدان- روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان از جان باختن سه نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در ملایر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، سه نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در یکی از منازل مسکونی شهرستان ملایر جان باختند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام ارزیابی‌های اولیه، متوجه شدند که دو مرد و یک زن به دلیل استنشاق گاز سمی مونوکسید کربن دچار ایست قلبی-تنفسی شده‌اند و با وجود تلاش‌های تیم اورژانس برای احیای مصدومان، متأسفانه تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و مرگ هر سه نفر تایید شد.

مرکز اورژانس استان همدان ضمن ابراز تاسف عمیق از این حادثه دلخراش، از عموم شهروندان درخواست کرد تا با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.

