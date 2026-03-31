آرامش در میانه طوفان؛ مدیریت بازار استان سمنان در میدانگاه جنگ و نوروز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بیش از یکماه می‌شود که دشمن مستکبر، جنگی را علیه ملت ایران اسلامی آغاز کرده که به شهادت رهبر شهید انقلاب و جمع کثیری از فرماندهان نظامی و سران جمهوری اسلامی و مردم بیگناه منجر شده است در استان سمنان نیز بیش از ۲۰ نفر از ابتدای این جنگ به فیض شهادت نائل آمدند که نیمی از آنها در حملات ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ شهد نوشین شهادت نوشیدند.

علیرغم همه این تهدیدات و حملات جسته و گریخته ای که به کشورمان و شهرهای استان سمنان از جمله سمنان، مهدیشهر، شاهرود و درجزین شده، مدیریت اقتصادی استان با همیت و انسجام تولیدگران و کسبه، به خوبی در دست انجام است و هیچ کمبودی در بازارهای استان سمنان وجود ندارد.

در روزهای ابتدای جنگ شاید در برخی اقلام مانند نان و دارو و شیرخشک و در مقطعی نیز مرغ با کمبودهایی روبرو شد اما این کمبودها مقطعی و به دلیل هیجانات کاذب حاکم بر جامعه بود و به سرعت رفع شد و به زعم مسئولان، امروز آرامش بر بازارهای استان سمنان حاکم است.

کار دشوار تنظیم بازار

از سوی دیگر نباید این موضوع را هم فراموش کرد که در ایام نوروز هستیم و همه ساله خیل عظیمی از زائران رضوی و مسافران نوروزی از استان سمنان عبور می کنند و این مسئله سبب می شود تا تقاضا در استان سمنان یکباره افزایش صعودی پیدا کند که این امر و تقارن آن با ایام جنگ کار را برای مسئولان استان سمنان هم دشوارتر کرده است.

برای اینکه بدانیم تنظیم بازار در استانی مانند سمنان چقدر دشوار است باید بدانیم که این استان حدوداً ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد اما سالانه ۱۸ میلیون نفر فقط زائر رضوی از آن عبور می کند آماری که حدودا چهار الی شش میلیون نفر آن بسته به شرایط و موقعیت ها طی سال های اخیر برای ۲۰ روز ایام منتهی به پایان سال و آغاز سال‌های نو بوده است.

یعنی به زبان ساده‌تر جمعیت استان سمنان در ۲۰ روز شش برابر می‌شود و این یعنی مسئولان باید برای تامین نان و آب، دارو و درمان، خدمات سفر، لوازم مورد نیاز مسافران، اسکان، تغذیه و ... حجم عظیمی از مردم و مسافران نوروزی و زائران رضوی، تدارک ببینند.

با وجود همه اینها، شاهد هستیم که مدیریت شرایط در استان سمنان خوب بوده تا جایی که به گفته مسئولان، کمبودی در بازارهای عرضه به خصوص در اقلام اساسی مانند نان، دارو، روغن و برنج، آرد و میوه، گوشت و مرغ و تخم مرغ و ... وجود ندارد و مصوبات ستاد تنظیم بازار به خوبی در دست اجرا است.

نظارت تشدید شد

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اجرای طرح تنظیم بازار و نظارت بر بازارهای استان بیان کرد: از قبل از تعطیلات علیرغم شرایط جنگی حاکم بر کشورمان، طرح تشدید نظارت بر زنجیره توزیع اقلام اساسی در سراسر استان سمنان در دست اجرا است.

علی مومن با بیان اینکه این طرح در هشت شهرستان استان سمنان با محوریت ناظران و بازرسان در قالب طرح مشترک جهاد، صمت، تعزیرات و اصناف و ... در دست اجرا است، تاکید کرد: تلاش شده تا هیچ کمبودی در بازارهای اقلام اساسی مورد نیاز مردم به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی و افزایش تقاضا، وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه کمبودی در بازارهای استان سمنان وجود ندارد، افزود: بازرسی از مراکز عرضه میوه و اقلام مورد نیاز مردم مصوبه ستاد تنظیم بازار به صورت شبانه روزی در هشت شهرستان استان سمنان در دست اجرا است و این بازرسی‌ها تا پایان تعطیلات نوروزی هم پابرجا خواهد بود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این طرح نظارتی همچنین امکان را فراهم کرده که مردم هم بتوانند گزارش های خودشان را نسبت به تخلفات اصناف مانند گرانفروشی و کم فروشی و تقلب و احتکار و ... بیان کنند، افزود: سامانه ۱۴۲ و ۱۳۹ آماده دریافت گزارش های مردمی برای رسیدگی به تخلفات اصناف است.

کسبه کنار مردم

در میان کسبه استان سمنان هم علیرغم همه افزایش تقاضا و همچنین دوران جنگ و نوروز، یک همیت خوب پدید آمده است یک کاسب در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره می گوید: شنیده‌هایی شده که در برخی استان‌های مسافر پذیر، برخی با قیمت‌های ناجوانمردانه‌ای خدمات و کالاهایشان را به مردم می دهند که البته معدود هستند اما در استان ما خوشبختانه این موارد حتی در حداقل هم دیده نمی شود.

حسین جلالی با بیان اینکه کسبه ما در کنار مردم هستند و از هیچ کوششی در راستای کمک به مردم در این شرایط جنگی و همچنین افزایش تقاضا در تعطیلات نوروزی دریغ نکرده‌اند، بیان کرد: شاید در همان دو سه روز اول جنگ که خبر شوکه کننده حملات آمد، یک کمبودهایی در سطح اندک در استان دیده شد اما به سرعت شاهد بودیم که این موضوع مدیریت شد.

وی با بیان اینکه قیمت برخی اقلام حتی از زمان قبل از جنگ هم کمتر شده است، افزود: برای مثال می توان گفت که پرتقال در میدان بار با قیمت ۵۵ هزار تومانی عرضه می شود که اول اسفند ماه هم عرضه می شد یا کیوی در میدان بار بین ۸۵ الی ۱۱۰ هزار تومان است در صورتی که اول اسفند ماه حتی به ۱۲۰ هزار تومان هم رسیده بود و این نشان می دهد که به خوبی در بازار تزریق هایی شده که هم بتواند تقاضا را پاسخ دهد و هم نگذارد افزایش قیمت داشته باشیم.

کمبود مرغ و تخم مرغ و مواد پروتئینی نداریم

یک کاسب دیگر هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمبود مرغ و تخم مرغ نداریم، گفت: در تمام این نزدیک به یک ماه فقط دو روز بازار مرغ کمی متلاطم شد که آن هم از شدت هجوم مردم برای خرید و تاخیر در رساندن بار به فروشگاه ها بود که سبب شد حتی قیمت مرغ ۳۰ هزار تومان هم افزایش پیدا کند اما به مرور کمبودها جبران شد ولی مسئولان باید برای قیمت هم یک فکری کنند.

محمدرضا حسینی با بیان اینکه کمبود و افزایش قیمت در بخش تخم مرغ هم در ابتدا شاهد بودیم اما امروز شرایط این کالاها هم به خوبی است، گفت: در بقیه اقلام تقریباً می توان گفت مشکلی وجود ندارد هر چند افزایش قیمتی بین ۱۰ الی ۳۰ درصد در برخی کالاها دیده می شود که امیدواریم مسئولان بتوانند در این زمینه هم اقدام لازم را صورت دهند.

محمد حسین میرزایی که یک جوان ویزیتور و توزیع کننده مواد غذایی است در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: در تمام این حدود یکماه نهایتاً چهار روز شرکت ها اقلام مورد نیاز سوپرمارکت ها را دیر و زود فرستادند ولی در بقیه موارد خوشبختانه مشکلی در توزیع پیش نیامده است و مدیریت بازار به هر صورت انجام شده است.

مشکلی در توزیع نان نداریم

شاطر یک نانوایی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز در عرضه نان مشکلی نداریم، گفت: در سه روز ابتدایی شرایط می رفت که از کنترل خارج شود زیرا ماه رمضان هم بود و ساعات کاری ما قدری دستخوش تغییرات شده بود از سوی دیگر مردم در ابتدای امر قدری ترسیدند اما به مرور صفوف نانوایی هم کمتر شد و خوشبختانه شرایط امروز تحت کنترل است تا جایی که ما در آخر وقت پخت حتی ۳۰ نان بربری زیاد هم می آوردیم و روی تخت می چینیم تا رهگذرها بخرند.

علی حسین پور با بیان اینکه در روز اول دوم جنگ حتی در مقابل نانوایی ما صف ۵۰ نفری هم ایجاد شد موضوعی که در تمام این ۱۴ سال کارم ندیده بودم اما محدود با همان دو روز بود، افزود: امروز که شش روز از فروردین می گذرد بیشترین تعدادی که در صف نان می ایستند هشت نفر است و خوشبختانه شرایط مدیریت شده است همچنین ما با کمبود آرد هم مواجه نشدیم.

وی با بیان اینکه قیمت نان هم عوض نشده است، افزود: قیمت نان در قبل از عید به ازای هر قرص بربری سه هزار و ۸۰۰ تومان بود و حالا هم سه هزار و ۸۰۰ تومان است و اگر برخی نانوایی ها یک کارت از مردم دریافت می کنند و در دو دستگاه می کشند به خاطر این است که دستگاه کارت خوان شمارنده نان سهمیه‌ای آن‌ها روی سه هزار و ۵۰۰ تومان که قیمت قدیم است تنظیم شده و مجبور هستند آن ۳۰۰ تومان باقی مانده را در دستگاه دیگری بکشند یا پول یک پلاستیک اضافه کنند وگرنه این امر ربطی به افزایش قیمت ندارد.

تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم

استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت یاد شهدای جنگ رمضان به خصوص رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: از همان روز اول جنگ تلاش همه جانبه در راستای تامین کالاهای اساسی مردم استان توسط دستگاه های ذیصلاح صورت گرفته است.

محمد جواد کولیوند با بیان اینکه وضعیت بازار با انجام نظارت های مستمر در استان سمنان کاملا مناسب بوده است، تاکید کرد: در همه شهرستان های استان سمنان فرمانداران به شخصه در وسط میدان هستند و نظارت بر چرخه توزیع اقلام اساسی مورد نیاز مردم را در دستور کار قرار داده اند.

وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در بازارهای استان سمنان به خصوص در اقلام اساسی مورد نیاز مردم و همچنین زائران رضوی و مسافران نوروزی وجود ندارد، افزود: ذخیره کالاهای اساسی به میزان قابل توجهی انجام شده و جای هیچگونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.

با توجه به ورود موج دوم مسافران نوروزی به استان سمنان به خصوص زائران رضوی و بازگشت موج اول مسافران، شرایط توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در این استان به خوبی مدیریت شده است هر چند گزارش هایی مبنی بر کمبود برخی اقلام دارویی در استان شنیده می شود اما در بقیه اقلام اساسی شرایطخوبی بر استان سمنان حاکم است شرایطی که البته به مدیریت جهادی مسئولان استان سمنان در سایه جنگ، تهدیدات دشمنان و البته با انسجام و همگرایی مردم استان میسر شده است.

با توجه به ورود موج دوم مسافران نوروزی به استان سمنان به خصوص زائران رضوی و بازگشت موج اول مسافران، شرایط توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در این استان به خوبی مدیریت شده است هر چند گزارش هایی مبنی بر کمبود برخی اقلام دارویی در استان شنیده می شود اما در بقیه اقلام اساسی شرایطخوبی بر استان سمنان حاکم است شرایطی که البته به مدیریت جهادی مسئولان استان سمنان در سایه جنگ، تهدیدات دشمنان و البته با انسجام و همگرایی مردم استان میسر شده است.خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نزدیک به یکماه می شود که دشمن مستکبر، جنگی را علیه ملت ایران اسلامی آغاز کرده که به شهادت رهبر شهید انقلاب و جمع کثیری از فرماندهان نظامی و سران جمهوری اسلامی و مردم بیگناه منجر شده است در استان سمنان نیز ۲۰ نفر از ابتدای این جنگ به فیض شهادت نائل آمدند که ۹ نفرشان در حملات ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ شهد نوشین شهادت نوشیدند.

با توجه به ورود موج دوم مسافران نوروزی به استان سمنان به خصوص زائران رضوی و بازگشت موج اول مسافران، شرایط توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در این استان به خوبی مدیریت شده است هر چند گزارش هایی مبنی بر کمبود برخی اقلام دارویی در استان شنیده می شود اما در بقیه اقلام اساسی شرایطخوبی بر استان سمنان حاکم است شرایطی که البته به مدیریت جهادی مسئولان استان سمنان در سایه جنگ، تهدیدات دشمنان و البته با انسجام و همگرایی مردم استان میسر شده است.خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نزدیک به یکماه می شود که دشمن مستکبر، جنگی را علیه ملت ایران اسلامی آغاز کرده که به شهادت رهبر شهید انقلاب و جمع کثیری از فرماندهان نظامی و سران جمهوری اسلامی و مردم بیگناه منجر شده است در استان سمنان نیز ۲۰ نفر از ابتدای این جنگ به فیض شهادت نائل آمدند که ۹ نفرشان در حملات ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ شهد نوشین شهادت نوشیدند.

با توجه به ورود موج دوم مسافران نوروزی به استان سمنان به خصوص زائران رضوی و بازگشت موج اول مسافران، شرایط توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در این استان به خوبی مدیریت شده است هر چند گزارش هایی مبنی بر کمبود برخی اقلام دارویی در استان شنیده می شود اما در بقیه اقلام اساسی شرایط خوبی بر استان سمنان حاکم است شرایطی که البته به مدیریت جهادی مسئولان استان سمنان در سایه جنگ، تهدیدات دشمنان و البته با انسجام و همگرایی مردم استان میسر شده است.