مساعدت بیش از ۹۰ میلیارد تومانی کمیته امداد گیلان در جنگ تحمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالیپور ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به راهاندازی این قرارگاه اظهارکرد: هدف از تشکیل قرارگاه ایران همدل، سازماندهی کمکهای مردمی و حمایت فوری از نیازمندان و اقشار آسیبپذیر در ایام جنگ تحمیلی سوم است.
وی با تأکید بر اینکه در ایام جنگ، هیچ وقفهای در پرداخت مستمری مددجویان رخ نداد، افزود: از ابتدای جنگ تاکنون، بیش از ۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مساعدت بلاعوض به ۳۲ هزار و ۳۲۰ نفر از اقشار آسیبپذیر پرداخت شده است.
جلالیپور با اشاره به توزیع بستههای معیشتی تصریح کرد: تعداد ۷ هزار و ۳۹۸ بسته معیشتی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بین اقشار کمبرخوردار استان توزیع گردید.
رئیس قرارگاه ایران همدل در استان گیلان از پرداخت ۶۲۹ مورد تسهیلات قرضالحسنه به میزان ۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان خبر داد و اضافه کرد: همچنین در این ایام، مبلغ ۸ میلیارد تومان برای ۷ هزار و ۶۳۰ نفر در قالب مساعدت اجاره مسکن بهصورت بلاعوض پرداخت شد.
وی با اشاره به مساعدتهای درمانی و حمایت از سالمندان گفت: مبلغ ۲ میلیارد تومان به خانوارهای سالمند و بیش از ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز در سرفصل مساعدتهای درمانی به مددجویان کمیته امداد استان پرداخت گردید.
