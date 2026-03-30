اعلام حمایت مجلس از وزارت صمت برای تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اقدامات حمایتی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، جلسه شورای هماهنگی مجلس متشکل از نواب رئیس، تعدادی از اعضای هیئت رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس عصر امروز (دوشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۵، با حضور سید محمد اتابک، وزیر صمت و معاونان وی برگزار شد.

سیدمحمد اتابک در این جلسه با بیان اینکه وزارت صمت اولویت خود را در تداوم تولید اقلامی ترسیم کرد که برای مردم حائز اهمیت تر است، گفت: توزیع کالا، قیمت کالا و شرایط اجناس ارائه شده در فروشگاه های زنجیره ای، اصناف، بازار و غیره در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل قرارگاهی برای پایش امور مربوط به این وزارتخانه از همان روز اول حمله رژیم آمریکایی-صهیونی به کشورمان، عنوان کرد: ما این روزها شاهد فعالیت صنایع به صورت مستمر بودیم و در تمام استان ها به صورت هر چند ساعت یک بار به لحاظ موجودی و وضعیت کالاها، انبارها را مورد بررسی قرار دادیم.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از صنایع به صورت سه شیفت عنوان کرد: برخی صنایع از جمله صنایع تولید تخم مرغ به صورت ۳ شیفت فعالیت می کنند تا جایی که حتی مازاد تولید تخم مرغ داریم. امروز هیچ قفسه ای در فروشگاه ها خالی نیست و تمام کالاها تولید شده و موجود است.

اتابک با اشاره به اینکه خوشبختانه در دوران جنگ تعادل میان بازار عرضه و تقاضا برقرار بود، گفت: نگاه داشتن فروشگاه ها بدون قفسه خالی کاری دشوار بود که توانستیم با مدیریت آن را انجام دهیم و امروز تمامی کالاها در دسترس مردم است و هیچ کمبودی در هیچ مجموعه ای نداریم. در این بین اصناف همکاری بسیار خوبی با وزارتخانه داشتند.

حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس نیز در ادامه جلسه ضمن قدردانی از تلاش های وزارت صمت و زیرمجموعه های آن، گفت: امروز تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیازمند یک رسیدگی جامع و همه جانبه دارد و مجلس نیز در این زمینه به صورت یکپارچه در خدمت وزارتخانه و دولت خواهد بود تا زندگی مردم با مشکل مواجه نشود.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با بیان اینکه این جلسه برای نظارت میدانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است، ضمن قدردانی از وزیر صمت، معاونان و زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: قطعا ما در حوزه بودجه سال آینده تجدید نظر خواهیم داشت تا از حمایت بیشتری از دولت شود. فولاد مبارکه و فولاد خوزستان قلب تپنده کشور است و در این زمینه حمایت های لازم برای بازسازی آن لازم است.

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز ضمن قدردانی از اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مدیریت شرایط در زمان جنگ، گفت: وزارت صمت محل تلاقی تمامی وزارتخانه هاست و هر کدام به گونه ای با این حوزه در ارتباط هستند لذا کار سختی بر دوش دارد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت گذاری، عنوان کرد: امروز با کمبود کالا مواجه نیستیم اما باید به نحوه قیمت گذاری ها دقت شود. بسیاری از کارخانجات نیز نیازمند سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و واردات هستند که لازم است وزارت صمت به آنها کمک کند و حتی باید نسبت به تسهیلاتی که به آنها داده شده، استمهال صورت گیرد. مجلس نیز آمادگی دارد حمایت های لازم را صورت دهد.

صدیف بدری، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی تولیدکنندگان آن هم در شرایط جنگی اظهار داشت: لازم است تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان چاره اندیشی شود. همچنین باید بر نحوه قیمت گذاری ها در بازار نظارت دقیق تری صورت گیرد. اگر قانون واردات خودروهای دست دوم و کارکرده نیز اجرا شود می تواند منبع درآمدی برای دولت باشد.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس با اشاره به کسب و کارهای مجازی که امروز دچار اختلال شده است، گفت: لازم است تمهیداتی برای فعالان این حوزه اندیشیده شود. همچنین باید فرایندهای لازم برای واردات قطعات جهت تولید لوازم خانگی طی شود.

محمدمهدی مفتح، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ضمن قدردانی از خدمات وزارت صمت که تلاش کرد تا کمبود هیچ کالایی در بازار احساس نشود، گفت: اگر مشکلی در تدوین مصوبات دولت وجود دارد و مغایرتی در آن به چشم می خورد، می تواند با همکاری و همفکری با هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و اصلاح شود.

سیدشمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای اداره کشور باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و به صورت کوتاه مدت به مسائل نگاه نکنیم، گفت: یکی از موضوعات مهمی که امروز باید دنبال شود، افزایش سرمایه بانک هاست تا مشکلات برطرف شود.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه بنکدارانی که در استان ها و شهرستان ها اقدام به توزیع اقلام می کنند امروز نیازمند سرمایه در گردش هستند تا توزیع کالا مدیریت شود، گفت: لازم است برای دوران پساجنگ نیز آمادگی داشته باشیم و نقشه راه برای تمام وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز نسبت به حمایت و کمک مجلس از وزارت صمت اعلام آمادگی کرد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه این جلسه بر ضرورت داشتن سناریوهای مختلف از سوی وزارتخانه برای شرایط مختلف تأکید کرد و گفت: لازم است توازن در درآمد ارزی و نیاز به ارز در شرایط فعلی به وجود آید و تدابیر لازم صورت گیرد.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در ادامه ضمن قدردانی از عوامل وزارت صمت که کوشش آنها باعث شد هیچ خللی در جامعه وجود نداشته باشد، گفت: ضروری است وزارت صمت از بازاریانی که همواره پای کار نظام بوده اند تشکر کند.