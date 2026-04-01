اعلام نحوه فعالیت ادارات، مدارس در آذربایجان ‌غربی از ۱۵ فروردین ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه که به نقل از خضر کاکدرویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی آمده است، ضمن تبریک دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران و آرزوی پیروزی برای رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح در جبهههای حق علیه باطل و با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم عزیز و حفظ امنیت و آرامش کارکنان دستگاههای اجرایی، موارد ذیل تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی و اطلاع ثانوی برای اجرا ابلاغ میشود:
ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی از ۸ صبح تا ۱۴ ظهر اعلام میشود و به دلیل شرایط جنگی، دورکاری روزهای پنجشنبه تا اطلاع ثانوی معتبر میباشد.
فعالیت کلیه دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی از روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حضور ۲۰ درصد از کارکنان بهصورت حضوری انجام میشود؛ فعالیت مابقی همکاران با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، بهصورت دورکاری خواهد بود.
فعالیت کلیه بانوان شاغل در استان تا اطلاع ثانوی بهصورت دورکاری خواهد بود؛ در دستگاههایی که امکان فعالیت کلیه بانوان بهصورت دورکار فراهم نباشد، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با بانوان باردار، سرپرست خانوار و بانوان دارای فرزند زیر شش سال، بانوان دارای فرزند ابتدایی، معلولان، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماریهای صعبالعلاج است.
مدیران موظف هستند در تقسیم دورکاری عدالت را میان کارکنان رعایت کنند و ترتیبی اتخاذ کنند که تمام کارکنان از شرایط دورکاری یا حضور در محل کار برخوردار باشند.
واحدهای پشتیبان، ستادی و فنی بانکها با ۲۰ درصد نیرو فعالیت خواهند داشت و همچنین فعالیت حداقل ۵۰ درصد شعب بانکها با ارائه خدمات در کلیه شهرهای استان به همراه شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات، الزامی است و کارکنان بانکها موظفند در ارائه خدمات به مردم تا حصول نتیجه، همکاری و تسهیل لازم را به عمل آورند. (روزهای پنجشنبه بهصورت کشیک فعال در شعبات منتخب)
کلیه مدارس، دانشگاهها، مراکز علمی و آموزشی بهصورت مجازی و مهدهای کودک تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.
واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، شهرداریها، آتشنشانی، مراکز درمانی، امدادی، بیمارستانها، حملونقل عمومی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
کلیه ردههای مدیریتی استان (مدیریت پایه، میانی و ارشد) نیز از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.
نظر شما