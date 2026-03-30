به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری بعدازظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی ستاد پشتیبانی جنگ که با دستور کار هم‌اندیشی در خصوص نحوه آماده‌سازی و به کارگیری ظرفیت ها در جهت پشتیبانی و تأمین نیازهای مرتبط با شرایط جاری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و اشاره به آغاز سال ۱۴۰۵، به تشریح شرایط حساس کنونی پرداخت و اظهار کرد: ما امروز درگیر یک بحران همه‌جانبه و جنگی ناخواسته شده‌ایم. در شرایط معمول و نرمال جامعه، همواره این انتظار وجود دارد که بخش خصوصی به حل بخشی از مسائل کشور کمک کند، اما در این شرایط خاص و بحرانی، توقعات و نیاز به همدلی و همراهی به مراتب بیشتر از گذشته است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت مدیریت مباحث روانی و اجتماعی در جامعه افزود: نیازها و کمک‌هایی در سطح کشور وجود دارد که باید به درستی مدیریت شوند. در همین راستا، واگذاری بخشی از این فرآیندها به کمیسیون‌های اجتماعی و قرار گرفتن تمام ظرفیت‌های استان در کنار یکدیگر، یک پیش‌بینی و طراحی هوشمندانه است. پارلمان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان عام این حوزه، در کنار مجلس، تشکل‌ها، اصناف و تمام سازمان‌ها، نقش‌آفرینی جدی و مقایسه‌ای در این سیستم خواهند داشت.

وی با ابراز خرسندی از اتحاد موجود در جامعه پزشکی استان اظهار داشت: در پی گزارشی که دریافت کردم، نشستی صمیمانه با تمامی روسای ادوار دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد از ابتدا تاکنون و همچنین روسای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری برگزار کردیم. در این نشست شاهد یک همبستگی بی‌نظیر بودیم که جای شکرگزاری به درگاه خداوند را دارد.

مظفری با تأکید بر اینکه این افراد بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه گرایش سیاسی پای کار آمده‌اند، تصریح کرد: تمامی این مدیران و متخصصان اعلام کردند که با درک صحیح از سیستم و شرایط موجود، آماده‌اند تا در حوزه بهداشت و درمان بر روی مسائل مشترک متمرکز شوند. این اتفاق نشان می‌دهد که ما نیازمند یک پشتیبانی گسترده از مجموعه بهداشت و درمان در سطح استان و کشور هستیم تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

استاندار خراسان رضوی با شبیه‌سازی شرایط کنونی با دوران دفاع مقدس یادآور شد: اگرچه ماهیت، شکل و موضوع بحران امروز با جنگ ۸ ساله تفاوت دارد و نوع پشتیبانی‌ها تغییر کرده است، اما واقعیت این است که در آن دوران نیز ما شرایط مشابهی را تجربه کردیم. در آن زمان، با وجود اینکه سه استان خراسان از خطوط درگیری در غرب و شمال غرب کشور فاصله زیادی داشت، اما بیشترین رزمنده را به جبهه‌ها اعزام می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: در مقاطعی از دفاع مقدس، یک‌ششم کل رزمندگان حاضر در جبهه‌ها از استان‌های خراسان کنونی بودند و ۲۳ هزار شهید تقدیم انقلاب کرد. این آمار نشان می‌دهد که حتی با وجود دوری از کانون بحران، مسئولیت همچنان پابرجاست.

مظفری بیان کرد: امروز نیز باید با همان همگرایی، همسویی و هم‌افزایی، در قالب پویش‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی مختلف وارد میدان شویم تا حوادث تلخ گذشته تکرار نشود و با حفظ زیرساخت‌ها، برندها و اعتقاداتمان، دشمن را در نابودی کشور ناکام بگذاریم.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه فضای عمومی کشور برای کار مهیاست و دستگاه‌های اجرایی با تمام توان در حال انجام وظیفه هستند، گفت: برای اطمینان خاطر مردم عرض می‌کنم که بدون کوچکترین وقفه‌ای، جلسات ستاد بحران و تنظیم بازار با حضور تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی به صورت روزانه و در دو نوبت برگزار می‌شود؛ یک جلسه ساعت ۹ صبح و جلسه بعدی حدود ۱۲ ساعت بعد (در ساعات عصرگاهی) تشکیل شده و مصوبات همان روز بلافاصله اجرایی و پیگیری می‌شوند تا امنیت غذایی و روانی جامعه تأمین گردد.

وی همچنین به اهمیت مدیریت مرزها و مراودات بین‌المللی در این شرایط اشاره کرد و افزود: کارگروه‌های همبستگی ملت و دولت فعال هستند و مبادلات با کشورهای همسایه نظیر ترکمنستان و افغانستان به صورت مفصل در حال پیگیری است. مناطق ویژه اقتصادی نیز فعالیت خود را با قدرت ادامه می‌دهند. با این حال، معتقدم فعالیت‌های بخش خصوصی مکمل وظایف ذاتی و قطعی دستگاه‌های اجرایی است و این دو بال باید در کنار هم حرکت کنند.

مظفری بر لزوم ساماندهی کمک‌های مردمی و تشکلی تأکید کرد و بیان داشت: فضای کار برای گروه‌های بسیار متعدد و مختلف باز است و هیچ محدودیتی برای هیچ گروه و مجمعی جهت کمک‌رسانی در استان وجود ندارد.هر مجمعی که قصد کمک دارد، می‌تواند وارد میدان شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: با وجود این آزادی عمل، نظم و انضباط خاصِ این شرایط ایجاب می‌کند که هماهنگی کلی بین گروه‌ها وجود داشته باشد. این هماهنگی باید منجر به هم‌افزایی واقعی شود و از انجام کارهای موازی و بدون ساختار جلوگیری کند. استفاده از نظرات کارشناسی و روانشناسیِ اجتماعی در این مسیر، یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با اشاره به نقش ملی خراسان رضوی در پشتیبانی از سایر استان‌ها، به ذکر مثالی پرداخت و اظهار داشت: وظیفه و بار مسئولیت استان خراسان از حد معمول سنگین‌تر و نگاه کشور به ماست. چند شب گذشته، استاندار اصفهان طی تماسی در جریان مشکلات آنان قرار گرفتیم.

مظفری ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده، در کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۵ کامیون اقلام مورد نیاز برای آن‌ها ارسال شد که جای تشکر از همه دست‌اندرکاران دارد. امکاناتی که از کشورهای همسایه وارد خراسان رضوی می‌شود، ظرفیت‌های هلال احمر و مدیریت تولید استان، همگی به عنوان سرمایه‌های ملی، در خدمت تمام ملت ایران قرار دارد.

استاندار خراسان رضوی در بخش پایانی سخنان خود، با تعیین ضرب‌الاجل برای ساماندهی این ستاد تأکید کرد: از دبیرخانه ستاد و همکارانم می‌خواهم ظرف ۲ الی ۳ روز آینده، ساختار، سازمان و سازوکار دقیق ستاد را تعریف و ابلاغ کنند. ما نیازمند ساختاری قدرتمند و توانمند، مشابه ترکیب «ستادهای پشتیبانی جنگ» در دوران دفاع مقدس هستیم.

وی تصریح کرد: باید کمیته‌های تخصصی مانند کمیته بهداشت و درمان، کمیته اصناف و... تشکیل شود. باید دقیقاً مشخص باشد که مسئول هر کمیته کیست، ساعت و مکان جلسات کجاست تا نیازسنجی، امکان‌سنجی و توزیع اقلام به صورت علمی پیش برود. ما زمان زیادی نداریم؛ ممکن است این بحران به زودی تمام شود، اما قطعاً در دوران پسابحران نیز کارهای سنگینی برای بازسازی و خدمت‌رسانی پیش رو خواهیم داشت که نیازمند همین ساختار منسجم است.