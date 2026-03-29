۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

بازدید استاندار کرمانشاه از مجتمع پرورش ماهیان گرمابی قصرشیرین

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مسئولان از مجتمع پرورش ماهیان گرمابی «شهدای قصرشیرین» به عنوان بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان گرمابی در میان استان‌های غیرساحلی کشور بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در جریان سفر به شهرستان قصرشیرین به همراه محمد شفیعی فرماندار این شهرستان، مهندس کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسئولان استانی از مجتمع پرورش ماهیان گرمابی طرح شهدای قصرشیرین بازدید کرد.

در این بازدید که با میزبانی الیاس پور مدیرکل شیلات استان کرمانشاه انجام شد، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و همچنین مسائل و چالش‌های پیش روی این مجتمع مهم آبزی‌پروری مورد بررسی قرار گرفت.

مجتمع پرورش ماهیان گرمابی شهدای قصرشیرین به عنوان قطب تولید ماهیان گرمابی در میان استان‌های غیرساحلی کشور شناخته می‌شود و در حال حاضر دارای ۶۴ مزرعه فعال پرورش ماهی است.

در این مجتمع انواع ماهیان گرمابی از جمله فیتوفاگ، بیگهد، آمور و کپور پرورش داده می‌شود و ظرفیت تولید آن تا ۷۵۰۰ تن در سال برآورد شده است.

بر اساس اعلام مسئولان این مجموعه، بیش از ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در این مجتمع مشغول به فعالیت هستند که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه مرزی قصرشیرین دارد.

همچنین بخش قابل توجهی از تولیدات این مجتمع علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی استان کرمانشاه، به کشور عراق صادر می‌شود و نیمی از ماهیان تولیدی این شهرستان در بازارهای داخلی استان عرضه می‌گردد.

