تولید ۲۵ هزار تن انواع آبزیان در کرمانشاه تا پایان سال

الیاسپور، رئیس شیلات استان کرمانشاه گفت: امسال پیشبینی میشود ۱۴ هزار و ۹۴۷ تن ماهیان سردابی و ۱۰ هزار و ۲۸۲ تن ماهیان گرمابی در استان تولید شود. همچنین ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه انواع ماهیان زینتی و ۳۰ تن میگوی آب شیرین روانه بازار خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت شهرستانهای مختلف افزود: قصرشیرین قلب تپنده تولید ماهیان گرمابی در کشور است؛ در این شهرستان بیش از ۵۰۰ نفر در حوزه آبزیپروری فعال هستند. حدود نیمی از تولیدات این شهرستان در بازار داخلی مصرف میشود و نیم دیگر به کشور عراق صادر میگردد.
رئیس شیلات استان کرمانشاه ادامه داد: در ریجاب، منطقهای با طبیعت بکر و سردسیر، ۱۸۱ مزرعه پرورش ماهیان سردابی فعال است که ظرفیت کل این مجتمع به حدود ۱۰ هزار تن میرسد. همچنین در اورامانات نیز آبزیپروری رونق خاصی یافته و هر ساله نزدیک به ۵۰ هزار قطعه بچهماهی در استخرهای این منطقه رهاسازی میشود. ماهیهای پرورشیافته در این بخش عمدتاً در وزن یک تا دو کیلوگرم به بازار داخلی و کشور عراق عرضه میشوند.
الیاسپور با اشاره به گونههای پرورشی گفت: آبزیان پرورشیافته در استان شامل ماهیان سردابی مانند قزلآلای رنگینکمان و ماهیان گرمابی از خانواده کپورماهیان همچون کپور، آمور، بیگهد و فیتوفاگ هستند. در مجموع، ۵۲ مزرعه پرورش ماهی در سطح استان فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲۲ هزار تن انواع ماهی گرمابی، سردابی، میگو و حتی خاویار در استان تولید شد، افزود: این حوزه امروز برای حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.
الیاسپور کیفیت آب را مهمترین عامل در میزان تولید دانست و اظهار داشت: فضا تنها عامل تعیینکننده تولید نیست؛ آنچه اهمیت دارد، مدیریت و حفظ کیفیت آب است که میتواند ظرفیت تولید را افزایش دهد.
رئیس شیلات کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود تا پایان امسال میزان تولید انواع آبزیان در این استان از مرز ۲۵ هزار تن عبور کند. همچنین کرمانشاه در زمینه پرورش ماهیان گرمابی در میان استانهای غیرساحلی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
