۵۵۰ هکتار از اراضی شیلاتی قصرشیرین به جوانان بومی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سایمک الیاسپور مدیرکل شیلات استان کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان گرمابی غیرساحلی کشور در شهرستان قصرشیرین، از برنامهریزی برای توسعه آبزیپروری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی استان خبر داد.
وی با اشاره به ظرفیتهای این مجتمع شیلاتی اظهار کرد: فاز نخست این مجموعه با وسعتی بیش از ۵۰۰ هکتار در حال بهرهبرداری است و سالانه نزدیک به پنج هزار و ۷۰۰ تن ماهی در آن تولید میشود.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه افزود: بر اساس برآوردها به ازای هر ۱۰ تن تولید ماهی، برای یک نفر اشتغال مستقیم و برای سه نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.
الیاسپور با اشاره به برنامه واگذاری اراضی فاز دوم این مجتمع تصریح کرد: در فاز دوم حدود ۵۵۰ هکتار از اراضی مجتمع آماده واگذاری است و در این فرآیند، اولویت با جوانان بومی و فارغالتحصیلان حوزه کشاورزی و شیلات در شهرستانهای قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب خواهد بود.
وی با بیان اینکه در منطقه غرب استان حدود ۱۲ هزار فارغالتحصیل بخش کشاورزی و ۲۰۰ دانشآموخته تخصصی شیلات حضور دارند، گفت: هدف ما این است که با حمایت از این نیروهای متخصص، زمینه اشتغال پایدار و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای شیلاتی منطقه فراهم شود.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در ادامه به برخی چالشهای فنی این طرح اشاره کرد و افزود: منبع تأمین آب این مجتمع از ارتفاعات بازیدراز است، اما به دلیل شرایط گرمسیری منطقه و میزان بالای تبخیر، اجرای ۹ کیلومتر خط لوله برای انتقال آب به فاز دوم یک ضرورت به شمار میرود.
الیاسپور خاطرنشان کرد: با هماهنگی فرمانداری در تلاش هستیم این زیرساخت هرچه سریعتر اجرا شود تا علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع آبی، امکان بهرهبرداری از اراضی جدید فراهم شود.
وی در پایان از برنامههای توسعهای این بخش خبر داد و گفت: توسعه ۱۵۰۰ هکتاری در منطقه و واگذاریهای جدید در بیستون پارس نیز در دستور کار قرار دارد و هدف نهایی این است که قصرشیرین به یکی از قطبهای اصلی تولید و صادرات آبزیان کشور تبدیل شود.
نظر شما