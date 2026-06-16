به گزارش خبرنگار مهر، سیامک الیاس پور عصر سهشنبه در نشست با مسئولان سازمان شیلات ایران و در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت ایام محرم و قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور، بر ظرفیتهای گسترده استان در حوزه آبزیپروری و شیلات تأکید کرد.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به حمایتهای سازمان شیلات ایران از استان کرمانشاه اظهار کرد: حضور مسئولان و متخصصان این حوزه در استان میتواند زمینهساز تحول و توسعه بیش از پیش صنعت شیلات باشد و فرصتهای جدیدی را برای سرمایهگذاری و اشتغال ایجاد کند.
وی با بیان اینکه کرمانشاه از منابع آبی و ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است، افزود: برخلاف تصور برخی افراد، این استان دارای پتانسیلهای فراوانی در حوزه تولید آبزیان است و میتواند در آینده به یکی از قطبهای مهم تولید شیلات در غرب کشور تبدیل شود.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به تولید سالانه حدود ۲۵ هزار تن آبزی در استان گفت: این میزان تولید نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و افزایش سرانه مصرف آبزیان دارد و با اجرای طرحهای توسعهای، ظرفیت تولید استان بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
وی توسعه فناوری، سرمایهگذاری و مکانیزاسیون را از الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: استان کرمانشاه با برخورداری از سدها، منابع آبی متنوع و شرایط اقلیمی متفاوت، ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه مزارع پرورش ماهی و اجرای طرحهای نوین آبزیپروری دارد.
الیاسپور از آغاز اجرای طرح دو منظوره کردن مزارع کشاورزی خبر داد و گفت: در این طرح، کشاورزان در کنار فعالیتهای زراعی و باغی میتوانند از ظرفیت پرورش ماهی نیز بهرهمند شوند که این اقدام به افزایش بهرهوری و درآمد تولیدکنندگان کمک خواهد کرد.
وی همچنین به برنامههای توسعهای در شهرستان قصرشیرین اشاره کرد و افزود: ایجاد مجتمعهای جدید آبزیپروری، استفاده از انرژی خورشیدی و توسعه ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی در این منطقه از جمله طرحهایی است که در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل شیلات استان کرمانشاه از افتتاح کارخانه تولید خوراک آبزیان در شهرک صنعتی زاگرس خبر داد و اظهار کرد: این واحد با ظرفیت ۱۵ هزار تن در سال وارد چرخه تولید شده و میتواند بخش مهمی از نیاز تولیدکنندگان استان را تأمین کند.
وی در ادامه به برنامه راهاندازی مرکز تکثیر بچهماهی در مجتمع شهدای قصرشیرین اشاره کرد و گفت: با بهرهبرداری از این مرکز، نیاز آبزیپروران استان به بچهماهی تأمین خواهد شد و حتی امکان عرضه تولیدات به سایر استانها و کشورهای همسایه نیز فراهم میشود.
الیاسپور در پایان از اجرای یک طرح الگویی ۴۲ هکتاری پرورش ماهی در قصرشیرین خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه با بهرهگیری از فناوریهای نوین و با هدف افزایش تولید، اشتغال و صادرات طراحی شده و میتواند به عنوان نمونهای موفق در توسعه صنعت شیلات کشور مطرح شود.
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