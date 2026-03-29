انجام ۴۱ هزار و ۵۲۰ فقره بازرسی و تشکیل بیش از ۷ هزار پرونده تخلف صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که کشور درگیر فشارهای مضاعف ناشی از شرایط جنگی و تهدیدهای بیرونی است، حفظ ثبات بازار و تأمین امنیت اقتصادی مردم اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در این شرایط اصناف و بازاریان بار دیگر و همانند گذشته با حفظ سنگر اقتصادی، اجازه ایجاد اختلال در نظام عرضه و توزیع کالا و خدمات را ندادند که این مهم، علاوه بر قدردانی و ارج نهادن به تلاش جامعه اصناف، ضرورت توجه و پیشگیری از بروز تخلفات از سوی برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب را بیش از پیش پررنگ می‌کند.



بر اساس اتاق اصناف ایران، واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور که در خط مقدم صیانت از شبکه توزیع کالا و خدمات قرار دارند، با رصد دقیق بازار، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ایفا می‌کنند.

طبق گزارش ارائه شده از سوی معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، تعداد ۴۱ هزار و ۵۲۰ فقره بازرسی انجام شده که در جریان این تعداد بازرسی و به منظور برخورد قاطع و جدی با هر گونه اقدام مخرب و سودجویانه در بازار، ۷ هزار و ۶۸۹ پرونده تخلف تشکیل شده است. بر این اساس و پس از بررسی‌ دقیق پرونده‌های متشکله و مستندات و ادله ارائه شده، تعداد ۳۳ هزار و ۸۳۱ مورد، عدم احراز تخلف شد.

لازم به ذکر است که علاوه بر بازرسی‌های انجام شده در طول مدت مذکور، تعداد ۱۴ هزار و ۴۲۳ شکایت از سوی شهروندان نیز دریافت و پس از بررسی‌ شکایات وارده، اقدامات لازم انجام شد.

طبق گزارش معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده معادل ۶۵۸ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۴۹۴ ریال برآورد شده است که نشان‌دهنده آن است که برخوردها فراتر از جرائم سطحی و خرد بوده و بازرسان تخلفاتی را که مستقیما بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، شناسایی و با آن مقابله می‌کنند.

در مجموع آمارهای ارائه شده، نشان‌دهنده حفاظت همه‌جانبه از بازار است؛ بازاری که با حضور مستمر بازرسان و همکاری چشمگیر مردم، به طور قاطع در برابر چالش‌های دشمنان خارجی برای ایجاد بی‌ثباتی و همچنین سوءاستفاده‌گران داخلی، ایستادگی کرده و از امنیت روانی و اقتصادی جامعه محافظت می‌کنند که این امر به ویژه در شرایط حساس کنونی کشور، قابل ارج‌نهادن و تقدیر است.