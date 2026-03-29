به گزارش خبرنگار مهر، تجمع و راهپیمایی شبانه امشب-۹ فروردین ماه- با حضور گسترده مردم در شهر الشتر برگزار می‌شود؛ مراسمی که با حال‌وهوای معنوی و یاد شهدا، رنگ و بویی متفاوت به خود خواهد گفت.

این برنامه با عنوان «شبی با شهدا» و با تشییع و وداع با پیکر شهید دانشمند «علی فولادوند» و فرزند دلبندش «حسنا فولادوند»، همراه خواهد بود.

این برنامه در ادامه موج حضور مردمی و تجمع شبانه در حمایت از آرمان‌های شهدا، حمایت از نیروهای مسلح، گرامیداشت یاد رهبر شهید امت و تجدید میثاق با ارزش‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، این راهپیمایی از ساعت ۲۱ امشب از محل مسجد امام رضا (ع) آغاز شده و تا چهارراه امام خمینی (ره) ادامه خواهد داشت.