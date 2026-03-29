به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نانوایی‌های گرمسار بیان کرد: آرد مورد نیاز نانوایی‌های شهرستان تامین شده است.

وی با بیان اینکه با افزایش حضور مسافران نوروزی در گرمسار، نانوایی‌های این شهرستان به موتور برق و سوخت جایگزین مجهز شدند، افزود: این اقدام برای پاسخگویی به نیازهای مردم در شرایط اضطراری انجام شده است.

فرماندار گرمسار همچنین بیان کرد: به علت شرایط جنگی ۳۰ تن آرد هم به نانوایی‌های گرمسار اختصاص یافت.

همتی از تشدید نظارت بر چرخه عرضه آرد و نان نیز در ایام تعطیلات نوروزی و پیک سفرهای این ایام، خبر داد.