به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نانواییهای گرمسار بیان کرد: آرد مورد نیاز نانواییهای شهرستان تامین شده است.
وی با بیان اینکه با افزایش حضور مسافران نوروزی در گرمسار، نانواییهای این شهرستان به موتور برق و سوخت جایگزین مجهز شدند، افزود: این اقدام برای پاسخگویی به نیازهای مردم در شرایط اضطراری انجام شده است.
فرماندار گرمسار همچنین بیان کرد: به علت شرایط جنگی ۳۰ تن آرد هم به نانواییهای گرمسار اختصاص یافت.
همتی از تشدید نظارت بر چرخه عرضه آرد و نان نیز در ایام تعطیلات نوروزی و پیک سفرهای این ایام، خبر داد.
