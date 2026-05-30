استمرار رصد انبارهای گرمسار؛ کالاهای اساسی زیر تیغ نظارت تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرمسار در محل فرمانداری تامین کالاهای اساسی را پاسخگویی به نیاز مردم برشمرد و افزود: برای تحقق این مهم نیاز به تقویت هماهنگی هر چه بیشتر میان دستگاه های اجرایی و نظارتی است.

وی به پایش و استمرار رصد انبارهای کالا و نحوه نگهداری و توزیع کالا تاکید کرد و ادامه داد: این اقدام به پیشگیری از هر گونه اختلال در بازار کمک می کند.

فرماندار گرمسار تامین و توزیع به موقع اقلام پر مصرف نظیر مرغ را ضروری خواند و ادامه داد: با برنامه ریزی دقیق و نظارت کامل باید این نیاز مردم به بهترین شکل تامین شود.

همتی خواستار تعیین تکلیف مکان روستا بازار شد و ادامه داد: آماده سازی این بازار راهی برای حمایت از تولید کنندگان محلی، عرضه مناسب کالا و دسترسی آسان شهروندان است.

وی به لزوم آموزش نانوایی ها در حوزه نانینو تاکید کرد و افزود: این اقدام بهبود کیفیت خدمات و ساماندهی مطلوب نانوایی ها را به همراه دارد.