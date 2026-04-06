به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری، به همراه اعضای کارگروه آرد و نان از تعدادی از نانواییهای شهرک امام حسین(ع) بازدید کرد و بر لزوم توجه هرچه بیشتر نانوایان به کمیت و کیفیت نان تأکید نمود.
فرماندار اسلامشهر در حاشیه این بازدید با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی دشمنان انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در این بازدیدها وضعیت آمادگی نانواییها از جمله وجود موتور برق، سیلندرهای گاز مایع (LPG)، امکان پخت نان با این تجهیزات و همچنین برخورداری از منبع ذخیره آب مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده، هماکنون ۶۰ درصد از نانواییهای شهرستان اسلامشهر به موتور برق و سیلندرهای گاز مایع مجهز شدهاند و مابقی واحدها نیز باید در کمترین زمان ممکن نسبت به تأمین این تجهیزات اقدام کنند.
فرماندار اسلامشهر در خصوص کیفیت پخت نان با این تجهیزات در مقایسه با برق معمولی، تصریح کرد: تفاوت چندانی از نظر کیفیت پخت وجود ندارد و بیشتر نانواییهای تافتون و لواش به این تجهیزات مجهز شدهاند تا بتوانند در مواقع ضروری و قطعی برق یا گاز، خدمات خود را به مردم شریف منطقه ارائه دهند.
نظر شما