فرهاد توحیدی از وطن نوشت؛ جان جهان ایران زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد توحیدی فیلمنامهنویس و مشاور فرهنگی خانه سینما برای ایران دلنوشتهای منتشر کرد.
در متن یادداشت وی آمده است:
«چه میتوان نوشت، چه میتوان گفت، در جهنم زیرورو، در هنگامه آتش و خونِ کمکهای از راه رسیده؟
زیر آسمان سیاه شده از دود،
در شبِ سرخِ روشنِ آتش،
در سیل باران اسیدی. از روزِ شب، از شبِ روز.
فقط صدای همایون را تا آسمان بلند می کنم که آوازهای وطنیاش را بخواند:
آوازخوانی در شبم
سرچشمهٔ خورشید تو
یار و دیار و عشق تو
سرچشمه امید تو
ای صبح فروردین من!
ای تکیهگاه ِ آخرین!
ای کهنه سرباز وطن!
جانِ جهان، ایران زمین
ای در رگانم خون وطن
ای پرچمت ما را کفن
دور از تو بادا اهرمن
ایران من، ایران من، ایران من»
نظر شما