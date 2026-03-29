پیکر مرد ۶۰ ساله در ارتفاعات بلوار نماز مشهد پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان در ساعت ۰۰:۳۶ بامداد روز ۸ فروردین ۱۴۰۵ به جمعیت هلال احمر شهرستان مشهد مبنی بر مفقودی فرد ۶۰ ساله در ارتفاعات بلوار نماز ، ۲ تیم عملیاتی امداد و نجات کوهستان از پایگاه شهید رئیسی مشهد به همراه ۲ دستگاه خودرو کمک دار و یک تیم آنست از پایگاه پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی افزود: پس از تلاش و جستجو نجاتگران و سگ زنده یاب جمعیت هلال احمر ، در ساعت ۱۷:۴۰ پیکر بی جان فرد مفقودی پیدا شد و تحویل عوامل انتظامی شد.