  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

پیکر مرد ۶۰ ساله در ارتفاعات بلوار نماز مشهد پیدا شد

مشهد- مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی گفت: براساس اعلام مفقودی فردی در ارتفاعات بلوار نماز مشهد پیکر بی جان مرد ۶۰ ساله پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان در ساعت ۰۰:۳۶ بامداد روز ۸ فروردین ۱۴۰۵ به جمعیت هلال احمر شهرستان مشهد مبنی بر مفقودی فرد ۶۰ ساله در ارتفاعات بلوار نماز ، ۲ تیم عملیاتی امداد و نجات کوهستان از پایگاه شهید رئیسی مشهد به همراه ۲ دستگاه خودرو کمک دار و یک تیم آنست از پایگاه پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی افزود: پس از تلاش و جستجو نجاتگران و سگ زنده یاب جمعیت هلال احمر ، در ساعت ۱۷:۴۰ پیکر بی جان فرد مفقودی پیدا شد و تحویل عوامل انتظامی شد.

کد مطلب 6786469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها