رهاسازی ۶۰ خودرو گردشگران از مناطق سیلابی بردسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد صفرنژاد اظهار کرد: این خودروها با تلاش دهیاران، نیروهای هلالاحمر، راهداری و بخش خصوصی پس از چند ساعت تلاش طولانی آزادسازی شدند.
فرماندار بردسکن ادامه داد: در پی بارش شدید تگرگ و بارندگیهای سیلابی در شهرستان بردسکن، چندین جاده شهری و روستایی برای ساعاتی مسدود شد.
وی بیان کرد: جاده درونه در چهار نقطه و نیز محورهای روستایی کوهپایه از جمله مسیرهای سیر و کاسف برای مدتی بسته شدند.
صفرنژاد ادامه داد: طغیان رودخانه ورودی شهر انابد نیز موجب ورود حجم زیادی آب و گلولای به خیابان اصلی این شهر شد که با تلاش نیروهای شهرداری انابد پاکسازی و مشکل برطرف شد.
