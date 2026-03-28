  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

رهاسازی ۶۰ خودرو گردشگران از مناطق سیلابی بردسکن

مشهد- فرماندار بردسکن گفت: ۶۰ خودرو گردشگران در روستاهای شهرستان بردسکن که در جریان سیلاب گرفتار شده بودند با تلاش عوامل امدادی رهاسازی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد صفرنژاد اظهار کرد: این خودروها با تلاش دهیاران، نیروهای هلال‌احمر، راهداری و بخش خصوصی پس از چند ساعت تلاش طولانی آزادسازی شدند.

فرماندار بردسکن ادامه داد: در پی بارش شدید تگرگ و بارندگی‌های سیلابی در شهرستان بردسکن، چندین جاده شهری و روستایی برای ساعاتی مسدود شد.

وی بیان کرد: جاده درونه در چهار نقطه و نیز محورهای روستایی کوهپایه از جمله مسیرهای سیر و کاسف برای مدتی بسته شدند.

صفرنژاد ادامه داد: طغیان رودخانه ورودی شهر انابد نیز موجب ورود حجم زیادی آب و گل‌ولای به خیابان اصلی این شهر شد که با تلاش نیروهای شهرداری انابد پاک‌سازی و مشکل برطرف شد.

کد مطلب 6785602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها