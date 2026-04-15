سلیمی: جوان ۴۰ ساله گمشده پس از چهار روز در ارتفاعات رودسر پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: شامگاه یکشنبه ۲۳ فروردین‌ماه، گزارشی مبنی بر مفقودی یک جوان ۴۰ ساله در ارتفاعات روستای سیاه‌گل‌چال از توابع شهرستان رودسر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان گیلان اعلام شد.

وی ادامه داد: عملیات جستجو به مدت ۴ روز با مشارکت تیم‌های جستجو و نجات جمعیت هلال‌احمر شامل تیم‌های عملیاتی، آنست (ANST) و با همکاری نیروهای مردمی در قالب ۸ تیم عملیاتی ادامه یافت.

وی ادامه داد: نجاتگران و مردم محلی پس از ۴ روز با عبور از مسیرهای کوهستانی صعب‌العبور و در شرایط جوی نامساعد، ظهر امروز توسط مردم محلی فرد مفقودشده را پیدا کردند و پس از انتقال به پایین دست، به آمبولانس پایگاه امداد و نجات کوهستان زیاز اشکورات تحویل دادند تا به بیمارستان منتقل شود.