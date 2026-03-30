به گزارش خبرگزاری مهر، علی منیری اظهار کرد: تاکنون ۹ تیم عملیاتی از جمعیت هلال احمر خراسان رضوی به پایتخت اعزام شدهاند و تیمهای آواربرداری در حال حاضر در آنجا به طور تخصصی مشغول به کار هستند.
مدیرکل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون هیچ آسیبی به تیمهای اعزامی ما در تهران وارد نشده است، بیان کرد: تیمهای متخصص آواربرداری و امداد و نجات در آوار در این ایام در کنار نیروهای تهران مشغول خدمترسانی به هموطنانی هستند که از آسیبهای ناشی از انفجارها و حملات نظامی متاثر شدهاند.
وی با اشاره به اعزام نیروها در چهار نوبت، تشریح کرد: در روز دوم جنگ، دو تیم واکنش سریع مجهز به تجهیزات امداد و نجات در آوار به منظور یاریرسانی در حوادث جنگی به تهران اعزام شدند. این تیمها پس از ۱۰ روز خدمت، با تیمهای جدید جایگزین میشوند. در نوبت دوم اعزام که ۱۰ روز پس از اعزام اولیه صورت گرفت، دو تیم دیگر و همچنین یک تیم سگهای جستجو و نجات به درخواست تهران اعزام شدند.
منیری گفت: در نوبت سوم اعزام، مجددا دو تیم واکنش سریع به همراه دو تن از همکارانمان جهت پشتیبانی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان تهران که با حجم بالایی از کار مواجه بود، اعزام شدند. گروه چهارم اعزامی نیز ۹ فروردین ماه راهی تهران شدهاند که شامل دو تیم ۵ نفره هستند و قرار است جایگزین تیم قبلی شوند.
مدیرکل جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی تاکید کرد: تیمهای هلالاحمر که به تهران اعزام میشوند. پس از ۱۰ روز خدمت در تهران، به مشهد بازمیگردند و تعویض میشوند.
