۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

ثبت ۲۱ هزار درخواست غرامت در سرزمین های اشغالی بر اثر حملات ایران

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که از آغاز جنگ جاری در منطقه، بیش از ۲۱ هزار درخواست برای دریافت غرامت ناشی از خسارات حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از اداره مالیات این رژیم اعلام کرد که تاکنون ۲۱ هزار و ۵۵۲ پرونده در صندوق جبران خسارات این اداره ثبت شده که بیشتر آن ها مربوط به آسیب به ساختمان‌ها در سرزمین های اشغالی با ۱۴ هزار و ۱۹۰ مورد است.

بر اساس این آمار، ۲۰۹۹ درخواست مربوط به خسارات وسایل و اثاثیه، ۴۷۹۸ پرونده مربوط به آسیب به خودروها و ۴۶۵ مورد نیز به سایر خسارات اختصاص دارد.

در میان شهرها، تل‌آویو با ثبت ۴۴۸۹ درخواست، بیشترین میزان خسارت را داشته است. پس از آن بئر السبع با ۲۸۴۰ پرونده در رده دوم، و عراد با ۲۰۰۵، بیت‌شیمش با ۱۳۹۰ و دیمونا با ۱۲۸۲ درخواست در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در شهرهای بتاح‌تکفا ۷۷۸، ریشون لتسیون ۵۳۸، رمات‌گان ۵۰۰، بنی‌براک ۴۷۳ و رمله ۳۴۳ درخواست ثبت شده است.

در سطح منطقه‌ای نیز بیشترین درخواست‌ها مربوط به منطقه تل‌آویو بزرگ با ۹۳۵۹ پرونده است و پس از آن عسقلان با ۸۳۳۰، عکا با ۲۴۴۵ و طبریا با ۹۳۱ مورد بوده است. در قدس ۴۴۰ و در ایلات ۴۷ درخواست ثبت شده است.

    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      نابودی اسرائیل به نفع برای همه مردم ایران، منطقه و جهان است و هم واجب است.

