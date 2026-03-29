موج سنگین حملات موشکی ایران و حزب الله به سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین همزمان با اعلام آغاز حملات موشکی همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که آژیرهای خطر در قدس اشغالی و منطقه تل‌آویو و اشدود و اطراف آن به صدا درآمدند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که در پی این حملات، صدای انفجارهای مهیب در تل‌آویو و قدس اشغالی به گوش رسید.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین از شلیک موج موشکی دیگری از سوی ایران به سمت جولان و شمال سرزمین های اشغالی خبر دادند.

در پی این حملات آژیرهای خطر در شهر اشغالی حیفا و اطراف آن و همچنین عکا و الجلیل به صدا درآمدند. لحظاتی بعد از آژیرهای خطر، صدای انفجار مهیب در حیفا و الجلیل به گوش رسید.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که آژیرهای خطر در ابیریم، فسوطه و ایون مناحم در الجلیل غربی به صدا درآمدند.

منابع صهیونیستی اذعان کردند که حملات موشکی اخیر ایران تمام مناطق شمالی از مرز لبنان تا حیفا را هدف قرار داده است.

بنا بر اعلام رسانه‌های صهیونیستی، حزب‌الله همزمان با حمله موشکی ایران، شمال سرزمین های اشغالی را با موشک هدف قرار داد.