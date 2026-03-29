معاون استاندار لرستان: ۴۵۰۰ واحد مسکونی در حملات دشمن دچار آسیب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی روز یکشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان لرستان، ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در شرایط جنگی اخیر، اظهار داشت: از آغاز جنگ تحمیلی رمضان، تمامی دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها با تمام ظرفیت در میدان خدمت‌رسانی حضور فعال داشته‌اند.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به جایگاه شهدا افزود: طراحی و ساماندهی گلزار شهدای جنگ رمضان باید متناسب با شأن والای شهدا انجام شود و موضوع دفن، محوطه‌سازی و احداث یادمان در شهرهای خرم‌آباد و بروجرد که شهدای متعددی را تقدیم کرده‌اند، باید در اولویت برنامه‌های شهرداری‌ها قرار گیرد.

تقدیر از عملکرد شهرداری‌ها در مدیریت بحران

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به نقش شهرداری‌ها در شرایط جنگ تحمیلی دشمن صهونی آمریکایی تصریح کرد: عملکرد مجموعه مدیریت شهری در حوزه خدمات شهری، آواربرداری و امداد و نجات در جریان جنگ رمضان قابل قبول و قابل تقدیر بوده است.

مجیدی ادامه داد: بررسی‌های میدانی از پروژه‌های عمرانی شهرداری بروجرد نیز نشان‌دهنده پیگیری جدی و فعال شهرداری در اجرای طرح‌های زیرساختی از جمله پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح در این شهر است.

کمیسیون ماده ۵؛ ظرفیت توسعه درآمدی شهرداری‌ها

وی با تأکید بر سیاست‌های استان در حوزه تأمین مالی شهرداری‌ها گفت: کمیسیون ماده ۵ ظرفیت مهمی برای کمک به درآمدزایی شهرداری‌هاست و در این جلسه مقرر شد پرونده‌های دارای قابلیت اقتصادی بالا در اولویت بررسی و تصویب قرار گیرند.

به گفته وی، هدف از این رویکرد، تقویت منابع پایدار مالی شهرداری‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی شهری است.

تصمیمات حمایتی در حوزه خدمات شهری و عوارض

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به مصوبات جدید اظهار داشت: با توجه به شرایط جنگی و تعطیلات، مهلت پرداخت عوارض سال ۱۴۰۴ با همان نرخ به مدت سه ماه تمدید شده و شهروندان تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند بدون نگرانی از افزایش هزینه‌ها اقدامات اداری خود را انجام دهند.

حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان

مجیدی در ادامه با اشاره به برنامه‌های حمایتی از واحدهای مسکونی آسیب‌دیده گفت: برای منازل مسکونی با تخریب ۱۰۰ درصد، صدور پروانه ساخت به‌صورت رایگان انجام خواهد شد و نظام مهندسی نیز هزینه‌های طراحی را به‌طور کامل حذف کرده است.

وی افزود: بانک مسکن نیز در مراکز استان‌ها تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده پرداخت می‌کند.

پرداخت‌های حمایتی و اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان

معاون استاندار لرستان ادامه داد: مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای تعمیرات جزئی واحدهای مسکونی از جمله تعویض شیشه‌ها به‌صورت علی‌الحساب به بنیاد مسکن واریز شده و پرداخت‌ها در سطح شهرستان‌ها آغاز شده است.

وی با اشاره به برآورد خسارات گفت: حدود ۴۵۰۰ واحد مسکونی در استان دچار آسیب شده‌اند که بخش عمده آن‌ها در مرحله تأمین نقدینگی برای تعمیرات قرار دارند.

اسکان موقت و برنامه‌های بازسازی

مجیدی تصریح کرد: واحدهای با تخریب کامل که حدود ۲۰ واحد در سطح استان هستند، به همراه حدود ۱۰۰ واحد نیازمند تعمیرات اساسی، با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی در وضعیت اسکان موقت قرار گرفته‌اند و از ظرفیت واحدهای تجهیز شده ستاد اسکان نوروزی برای اسکان اضطراری استفاده می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استان لرستان در انتظار ابلاغ بسته حمایتی وزارت کشور برای بازسازی و نوسازی واحدهای تخریبی است و اقدامات تکمیلی در این حوزه به‌صورت مستمر ادامه دارد.