۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

تشییع باشکوه شهید «محمد بیاتی پیردوستی» در کوهدشت

تشییع باشکوه شهید «محمد بیاتی پیردوستی» در کوهدشت

کوهدشت- مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید «محمد بیاتی پیردوستی» با حضور گسترده مردم در گلزار شهدای کوهدشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر شهید والامقام «محمد بیاتی پیردوستی» روز یکشنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان محلی در شهرستان کوهدشت برگزار شد.

در این مراسم معنوی، پیکر این شهید والامقام پس از اقامه نماز، بر دستان مردم قدرشناس تشییع و در گلزار شهدای کوهدشت به خاک سپرده شد.

تشییع باشکوه شهید «محمد بیاتی پیردوستی» در کوهدشت

حضور مسئولان و ادای احترام به مقام شهدا

مراد ناصری، فرماندار شهرستان کوهدشت، به همراه جمعی از مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان، در این آیین حضور یافتند و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره این شهید گرانقدر را گرامی داشت.

بر اساس این گزارش، شهید والامقام محمد بیاتی پیردوستی از فرزندان طایفه ایتیوند شهرستان کوهدشت بود که در پی حمله هوایی دشمن آمریکایی ـ صهیونی به اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید پس از انتقال به زادگاهش، با حضور گسترده مردم قدرشناس و سوگوار، در فضای آکنده از حزن و افتخار تشییع و در جوار دیگر شهدای والامقام آرام گرفت.

کد مطلب 6786534

