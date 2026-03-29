مراسم وداع با ۴ شهید ارتش در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با شهیدان گرانقدر ارتش سروان خلبان علیرضا یوسف زاده، سروان خلبان سید مهرداد موسوی، ستوان سوم سیامک بیرانوند و استوار دوم مهدی خداداد زاده در گلزار شهدای اهواز برگزار شد.

در این مراسم همرزمان و ارتشیان دلاور ضمن وداع با این شهیدان گرانقدر بر ادامه راه این حماسه سازان وطن تاکید کردند.

سروان خلبان علیرضا یوسف زاده سروان خلبان سید مهرداد موسوی، ستوان سوم سیامک بیرانوند و استوار دوم مهدی خداداد زاده در حملات متجاوزان آمریکایی-صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.