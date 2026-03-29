صادرات ۶۰۰۰ محموله کیوی و مرکبات از مازندران به اوراسیا

اسدالله تیموری در گفت وگو با خبرنگار مهر از ارسال بیش از ۱۳۲ هزار تُن کیوی و مرکبات به کشورهای حوزه اوراسیا خبر داد و تأکید کرد که این روند، جایگاه این استان را در بازارهای صادراتی تقویت کرده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، اعلام کرد: تاکنون دو هزار و ۲۸۲ محموله کیوی به وزن ۵۱ هزار و ۶۹ تُن و سه هزار و ۷۸۸ محموله مرکبات به وزن ۸۲ هزار و ۲۹ تُن از استان مازندران به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان صادر شده است.

وی افزود: با توجه به کیفیت بالای محصولات باغی استان، کشورهای هدف ما در منطقه اوراسیا از جمله ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، استقبال خوبی از این محصولات داشته‌اند.

تیموری‌یانسری ادامه داد: این صادرات مستمر، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور به ویژه در بخش کشاورزی فراهم کرده و موجب تقویت توانمندی اقتصادی استان در این زمینه شده است.

مازندران با داشتن شرایط اقلیمی مناسب، یکی از قطب‌های تولید محصولات باغی در کشور است که به طور مستمر در حال گسترش بازارهای صادراتی خود است.