نماینده دشتستان: سردار شهید «بهنام رضایی» هیمنه شیطان بزرگ را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر یکشنبه در مراسم تشییع و خاکسپاری سردار شهید بهنام رضایی در آب‌پخش اظهار کرد: این شهید، سردار پرافتخار سپاه اسلام است که در راه عزت، شرف، حیثیت و ناموس این کشور به شهادت رسید.

وی اضافه کرد: این شهید بزرگ جنگید تا سربازان و چکمه پوشان آمریکایی و صهیونیستی پا به این کشور و به این شهرها و روستاها نگذارند. ایشان در راه دفاع از وطن، ایران و دین خدا به شهادت رسید.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهید بهنام رضایی سردار پر افتخار ایران بود اضافه کرد: زندگی این سردار پرافتخار که بیش از ۴۰ سال در راه جهاد فی سبیل الله جنگید و مبارزه کرد مصداق انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم بود و در عمل لبیک یا حسین و لبیک یا خامنه‌ای را معنا کرد.

وی با اشاره به اینکه دشمن مدت‌ها در تلاش برای به شهادت رساندن این سردار بود، افزود: این شهید بزرگ نقشه و توطئه بزرگ آمریکایی صهیونیستی را در این منطقه خنثی کرد و هزاران سرباز آمریکایی را در این منطقه به درک واصل کردند و طرح تجزیه ایران را که از طرف دشمنان طراحی شده بود خنثی کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهید رضایی دشمن را حتی تا هتل‌های منامه و دبی هم تعقیب کرد ادامه داد: طراحی‌های عملیات‌های مهم و موفق نیروی دریایی سپاه در سال‌های اخیر و در هفته‌های اخیر مرهون رشادت و مجاهدت این شهید بود.

رضایی اضافه کرد: با مجاهدت و رشادت این شهید بزرگ همه پایگاه‌ها و امکانات آمریکا در منطقه نابود شد. تحقیر شیطان و شکست هیمنه و ابهت شیطان بزرگ در منطقه از افتخارات این شهید بود.

وی بیان کرد: رهاورد و دستاورد بزرگ زندگی این شهید عزیز نابودی همه امکانات، پدافندها، ناوها و هواپیماهای آمریکایی‌ بود که به آن می‌بالیدند و با آن همه دنیا را می‌خواستند اداره کنند اما این شهید و سایر شهدای ما ایستادند و دشمن را به سختی شکست دادند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کار ماندگار و تاریخی و شاهکار این شهید بزرگ سیلی سخت و باورنکردنی به شیطان بزرگ و سایر شیطان‌ها یعنی بستن تنگه هرمز بود. کسی باور نمی‌کرد ایرانی‌ها بتوانند تنگه هرمز را ببندند و امروز عرصه را بر همه جنایتکاران عالم تنگ کرده‌اند و آنها را به ستوه آورده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت این شهیدان قدرت خود را به همگان در منطقه و در دنیا دیکته می‌کند و اراده خود را به دنیا تحمیل می‌کند. این شهید عزیز در عمل و در میدان ثابت کرد که مرگ بر آمریکا.

رضایی ادامه داد: زمانی که بخواهند تاریخ را بنویسند، در نوشتن تاریخ مبارزات مردم جنوب و تاریخ مبارزات ضد استعماری مردم جنوب، در کنار نام بزرگ شهید رئیسعلی دلواری باید نام شهید حاج بهنام رضایی را هم ثبت کنند. او مرد تاریخ ساز دوران ما بود.

وی بیان کرد: جانشینان و همرزمان شهید با کمک شما مردم بزرگ انتقام خون این شهید را خواهند گرفت. آثار شکست دشمن هویدا شده و دشمن در آستانه یک شکست بزرگ و تاریخی از شما ملت دریادل است و همرزمان این شهید انتقام خون پاک شهید رضایی را از همه صهیونیست و از آمریکایی‌ها خواهند گرفت.