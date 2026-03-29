کشف ۳۳ سرقت در شاهرود؛ ۳ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب یکشنبه از انجام سه عملیات مختلف توسط کلانتری ۱۱ آزادی شاهرود خبر داد و اظهار داشت: نتیجه این عملیات‌ها کشف ۳۳ فقره سرقت بوده است.

وی از انجام اقدامات فنی و پلیسی در این ماموریت ها خبر داد و افزود: این تلاش‌ها منتهی به دستگیری سه سارق شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه سرقت ها از اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره انجام شده است، ابراز داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده روانه زندان شدند.

شائینی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌های نیمه کاره و اماکن خود اقدام و تجهیزات حفاظتی خود را به روز کنند.