۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

کشف ۳۳ سرقت در شاهرود؛ ۳ سارق دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف ۳۳ سرقت در این شهر خبر داد و گفت: در این راستا سه سارق طی عملیات مختلف دستگیر و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب یکشنبه از انجام سه عملیات مختلف توسط کلانتری ۱۱ آزادی شاهرود خبر داد و اظهار داشت: نتیجه این عملیات‌ها کشف ۳۳ فقره سرقت بوده است.

وی از انجام اقدامات فنی و پلیسی در این ماموریت ها خبر داد و افزود: این تلاش‌ها منتهی به دستگیری سه سارق شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه سرقت ها از اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره انجام شده است، ابراز داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده روانه زندان شدند.

شائینی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌های نیمه کاره و اماکن خود اقدام و تجهیزات حفاظتی خود را به روز کنند.

