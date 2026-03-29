اعلام ساعات جدید تردد در بنادر لافت و پهل

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریمآقایی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم، اعلام کرد: از این پس فعالیت بنادر پل و لافت از ساعت ۰۶ صبح تا ۲۱ شب انجام میشود.
وی ادامه داد: تردد در اسکله شهید ذاکری نیز از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ انجام می شود.
کریمآقایی تأکید کرد: اسکله شهید ذاکری و بنادر پل و لافت از مهمترین مبادی ارتباطی جزیره قشم هستند و این تصمیم با توجه به شرایط موجود در کشور و در راستای ساماندهی عملیات بندری و پاسخگویی مناسب به نیازهای تردد در جزیره اتخاذ شده و اطلاعرسانی لازم درباره ساعات فعالیت نیز بهصورت مستمر از رسانه های رسمی انجام خواهد شد.
نظر شما