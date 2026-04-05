به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس و عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه در نشست ویدئوکنفرانسی با مرکز رصد جمعیت هلال احمر در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی حضور یافت و از تلاشهای امدادگران این مجموعه در طول جنگ رمضان تقدیر بعمل آورد.
در این نشست، صابر جودی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، با اشاره به آمادگی مجموعه هلالاحمر استان گفت: با توجه به تجربیات جنگ ۱۲ روزه و درسآموختهها در حوزه پدافند غیرعامل، تصمیمات ضروری در جهت آمادگی برای شرایط بحرانی اتخاذ و تمهیدات لازم انجام شده است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای روزمره هلالاحمر بدون وقفه ادامه دارد، افزود: ۳۱ پایگاه امداد و نجات بینجادهای در حالت آمادهباش قرار دارند و در بخشهای مختلف از جمله حوزه جوانان، داوطلبان، درمان و آموزش خدمات گستردهای در حال ارائه است؛ بهطوریکه فعالیت بخشهای درمانی از جمله داروخانه، دندانپزشکی و اورژانس کلینیک درمانگاه هلال احمر استان بصورت بیوقفه و شبانهروزی در حال انجام است، همچنین برنامههای آموزشی نیز در مساجد، فرهنگسراها و اماکن عمومی در حال برگزاری است.
علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر، اسکو و عضو کمسیون عمران مجلس نیز در این نشست با قدردانی از تلاشهای امدادگران هلالاحمر اظهار کرد: فعالیتهای شما خالصانه و برای رضای خدا انجام میشود و امدادگران بدون چشمداشت شغلی، در سختترین شرایط در کنار مردم حضور داشته و امدادگران بیادعا و عاشقانه در کنار مردم ایستادهاند.
نوین با تمجید از روحیه ایثارگری امدادگران هلالاحمر گفت: امروز امدادگران ما با دستان خود، پیکر شهدای جنگ رمضان را از زیر آوار بیرون میکشند؛ همانگونه که در سالهای دفاع مقدس، پیکرهای مطهر شهدای گمنام از دل خاک بیرون آورده میشد. او این همسنگی عظیم را نشانهای از تداوم فرهنگ ایثار و جانفشانی دانست و تأکید کرد چنین تلاشهایی تنها با عشق، ایمان و مسئولیتپذیری امکانپذیر است.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید واعظی مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر استان نیز با اشاره به جایگاه معنوی خدمت در هلالاحمر، امدادگران این جمعیت را از جمله نیروهای مخلص و مجاهد در روزهای سخت دانست که با روحیهای جهادی و در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارند.
