حجتالاسلام هادی محمد خواه در گفتوگو با خبرنگار مهر از زمانبندی جدید ثبتنام بیستویکمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اطلاعیههای قبلی و شرایط کشور، ثبتنام این دوره که پیشتر قرار بود در اسفندماه انجام شود، با تأخیر مواجه شد.
وی افزود: با تمهیدات پیشبینیشده و برنامهریزیهای انجامشده، ثبتنام از حافظان قرآن برای شرکت در این دوره از ۹ فروردینماه ۱۴۰۵ آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره برنامهریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به زمان برگزاری آزمون نیز عنوان کرد: بر اساس برنامهریزی اولیه، آزمون مرحله اول (کتبی) در نیمه دوم اردیبهشتماه برگزار خواهد شد که زمان دقیق آن متناسب با شرایط کشور اطلاعرسانی میشود.
وی یادآور شد: اطلاعیه تکمیلی و جزئیات مربوط به ثبتنام از طریق سامانه تلاوت به نشانی www.telavat.ir در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
