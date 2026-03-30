  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۳

آغاز ثبت‌نام آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در کردستان

سنندج- رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان از آغاز ثبت‌نام بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خبر داد.

حجت‌الاسلام هادی محمد خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از زمان‌بندی جدید ثبت‌نام بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اطلاعیه‌های قبلی و شرایط کشور، ثبت‌نام این دوره که پیش‌تر قرار بود در اسفندماه انجام شود، با تأخیر مواجه شد.

وی افزود: با تمهیدات پیش‌بینی‌شده و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ثبت‌نام از حافظان قرآن برای شرکت در این دوره از ۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به زمان برگزاری آزمون نیز عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، آزمون مرحله اول (کتبی) در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد که زمان دقیق آن متناسب با شرایط کشور اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی یادآور شد: اطلاعیه تکمیلی و جزئیات مربوط به ثبت‌نام از طریق سامانه تلاوت به نشانی www.telavat.ir در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6786812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها