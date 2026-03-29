ملت ایران مسیر ایستادگی و مقاومت را ادامه خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی یکشنبه شب در جمع مردم در میدان اجتماعات شهید رئیسی واقع در میدان امام خامنه ای بیرجند اظهار کرد: ملت ایران داغدار شخصیتی چون رهبر عزیزمان است که بیشترین شباهت را به مکتب امام حسین (ع) داشت.
نماینده مردم قاین و زیرکوه گفت: در روزهای پیش از شهادت، به امام شهید عرض شد که آرایش نظامی دشمن بهگونهای است که جان ایشان در خطر است و درخواست شد به پناهگاه بروند، اما ایشان نپذیرفتند.
وی افزود: شهادت امام شهید بهگونهای رقم خورد که یادآور واقعه عاشورا بود و همانگونه که حضرت زینب (س) پس از عاشورا پیامرسان قیام شد، امروز ملت ایران نیز راه آن شهید را ادامه میدهد.
اسحاقی بیان کرد: ملت ایران همچون حضرت زینب (س)، پرچم انقلاب را بر زمین نگذاشته و این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد و این وعده الهی است که خواری و ذلت نصیب دشمنان خواهد شد.
وی با اشاره به توان دفاعی کشور گفت: امام شهید طی بیش از چهار دهه، زیرساختهای مهمی از جمله صنعت موشکی را برای کشور به یادگار گذاشت بهگونهای که توان تولید موشک بهمراتب بیش از میزان مصرف آن است.
وی افزود: برخلاف تصور برخی دشمنان، توان موشکی جمهوری اسلامی نهتنها کاهش نیافته بلکه با سرعت بالا در حال تقویت است.
نماینده قاینات و زیرکوه ادامه داد: شهید خطیب با اقدامات خود دستاوردهای مهمی برای کشور بهجا گذاشت و تلاشهای نیروهای اطلاعاتی منجر به انتقال اسناد مهمی از رژیم صهیونیستی به داخل کشور شده است.
وی گفت: امروز اطلاعات دقیقی از زیرساختها و مراکز حساس این رژیم در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد و این موضوع در راستای تحقق وعده الهی مبنی بر نابودی این رژیم ارزیابی میشود.
اسحاقی تأکید کرد: ملت ایران تا زمانی که رژیم صهیونیستی از صحنه روزگار محو نشود و حضور نظامی آمریکا در منطقه پایان نیابد، هیچگونه آتشبس یا مذاکرهای را نخواهد پذیرفت.
وی در پایان گفت: ملت ایران با تأسی به فرهنگ عاشورا، مسیر ایستادگی و مقاومت را ادامه خواهد داد و بر عهد خود با آرمانهای شهدا پایبند خواهد ماند.
