تنگه هرمز باید به یک کریدور پروانه ای تبدیل شود

مهدی عرب صادق، کارشناس دیپلماسی انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اهمیت تولید پایدار نفت و گاز اظهار کرد: ما در این جنگ، عملا از جنگ نظامی به جنگ انرژی سوق پیدا کردیم. ما سه ابزار مهم انرژی اعم از ذخایر نفت وگاز، ابزار ژئوپولوتیک مانند تنگه هرمز و ابزار امنیتی یعنی نیروهای نیابتی را در دنیا داریم.

وی عنوان کرد: ما هم اکنون از اهرم دوم در حال استفاده هستیم یعنی گلوگاه انرژی جهان را به دست گرفتیم و زنجیره انرژی را از نفت به تمام مولفه های انرژی، هدایت کردیم و تمام مولفه های انرژی ناشی از نفت درگیر این موضوع شده است.

این کارشناس دیپلماسی انرژی بیان کرد: اگر بتوانیم تاب آوری خوبی داشته باشیم و وضعیت فعلی را ادامه دهیم به راحتی نفت ۱۵۰ دلار را لمس خواهیم کرد و این عدد، آمریکا و کشورهای غربی را به سقوط اقتصادی بسیار نزدیک می کند. همین حالا هم نارضایتی اجتماعی رأی دهندگان آمریکایی بسیار بالا است.

عرب صادق تصریح کرد: اگر همین امروز جنگ تمام شود، بازگشت وضعیت انرژی و ثبات اقتصاد انرژی در دنیا به پیش از این جنگ، برای دولت های غربی یک سال زمان خواهد برد. آنها تا این لحظه ذخایر نفتی و انرژی خود را به عنوان یک مسکن مقطعی آزادسازی کردند. در این حالت نسبت ذخایر انرژی آزادسازی شده نسبت به جریان تنگه هرمز، نسبت یک به ۹ است و بسیار اثرگذاری کمی دارد و این ذخایر فقط می تواند رشد را کمی کُند کند. مگر اینکه یک توییت سیاسی برای مهار شرایط از سوی ترامپ منتشر شود که قطعا یک فریب رسانه ای خواهد بود.

وی افزود: تنگه هرمز بعد از این جنگ حتی پس از خاتمه باید به یک کریدور پروانه ای تبدیل شود که کامل در اختیار ایران قرار گیرد. با توجه به اینکه در کنوانسیون آب های بین المللی تعهدی نپذیرفتیم این حق قانونی برای ما وجود دارد و تنها ابزاری است که ما می توانیم کامل از طریق آن تحریم ها را بی اثر کنیم. ما به نقطه مناسبی رسیده ایم که دستگاه دیپلماسی ما باید به عنوان برگ برنده برای تغییر اقتصاد ایران و ورود آن به نظم جدید انرژی در دنیا، از آن استفاده کند.

این کارشناس دیپلماسی انرژی خاطرنشان کرد: عملا نظم قدیم بر پایه تضمین های امنیتی آمریکا و بر پایه بیمه کشتی رانی لندن و دستورات بین‌المللی آمریکا بود اما اکنون قراردادهای دوجانبه حاکم خواهد بود و نظم چند قطبی ابزار کشور ما خواهد بود.

عرب صادق با تاکید بر اینکه مسیر برای پایان سلطه پنجاه ساله پترو دلار بسیار هموار شده است گفت: ما عملا می توانیم بگوییم این جنگ پایان این سلطه را رقم زده است. ما امروز به جرئت این سلطه را پایان دادیم و اگر دستگاه دیپلماسی ما هوشمندی نداشته باشد آن را از دست خواهیم داد. این امتیاز ره‌آوردی است که نیروهای مسلح برای اقتصاد و دیپلماسی کشور رقم زدند و ما باید به بهترین شکل ممکن آن را حفظ کنیم. جنگ فوریه ۲۰۲۶ سکوی پرش ما از جهان سوم به جهان اول خواهد بود.