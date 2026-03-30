سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به واسطه افزایش تردد خودروها و مسافران نوروزی و همچنین زائران رضوی به خصوص در کریدور شاهرود- میامی- سبزوار، طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان اجرایی شده است، تاکید کرد: این طرح از ابتدای تعطیلات نوروزی آغاز و تا پایان سفرهای نوروزی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پایش شبانه با علائم هشداری در مسیر تردد یوزپلنگ آسیایی از جمله بخش های این طرح است، تاکید کرد: این اقدام با همراهی دوست داران محیط زیست و سازمان های مردم نهاد در کریدور میاندشت که بیشترین تقاطع عبور یوز و خودرو در آن منطقه انجام می شود، صورت می گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه در مسیر میاندشت همچنین محدودیت سرعت و تابلوهای هشدار دهنده نیز وجود دارد، ابراز کرد: بخش دیگر اجرای این پروژه، به آگاه سازی مردم و رانندگان و مسافران نوروزی و زائران رضوی اختصاص دارد.

یوسف پور با بیان اینکه هشدار به رانندگان در کنار فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در خصوص اهمیت یوز و همچنین رعایت سرعت مطمئن در میاندشت و مسیرهای تردد یوزها از محورهای این طرح است، تاکید کرد: محیط بانان در اجرای این طرح به صورت شبانه روزی اهتمام دارند.

وی با بیان اینکه صیانت از گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی هدف این طرح محسوب می شود، افزود: طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با شعار نه به تصادف و سفری ایمن در کنار حفظ حیات وحش در دست اجرا است و خوشخبتانه مردم و مسافران نوروزی همراهی خوبی با این طرح دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه تصادفات جاده ای یکی از عوامل مهم تلفات یوزها در سال های اخیر است، ابراز داشت: تیم های محیط بانی با همراهی دوست داران محیط زیست در نقاط پرتردد و پرخطر به ویژه در میاندشت، حضور فعالی داشته و در خصوص تردد یوزها به رانندگان هشدار می دهند.

یوسف پور از مسافران نوروزی و زائران رضوی درخواست کرد تا در محل کریدور تردد یوزپلنگ آسیایی رعایت سرعت مطمئن و کمال احتیاط را داشته باشند، ابراز کرد: حفظ گونه های ارزشمند و کم یاب و همچنین در معرض خطر انقراض مانند یوز آسیایی برای کشورمان بسیار ارزشمند و حیاتی است و در این راه مردم نقش محوری دارند.