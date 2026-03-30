ترامپ درمورد تیم ملی یاوه گویی کرده/ تصمیم خوبی برای لیگ گرفته شده است

محمود شافعی در گفتگو با خبرنگار مهر و در رابطه با صحبت های نسنجیده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیرامون بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: حضور یا عدم حضور یک تیم در کشور میزبان در اختیار رئیس جمهور آن نیست و حرف هایی هم که مطرح کرده اصلا نباید جدی گرفت و بازیکنان ما هم ربطی به مسائل سیاسی ندارند.

او ادامه داد: وظیفه فیفا برقراری امنیت برای تیم های شرکت کننده در جام جهانی است و برای تیم ها باید از پروتکل های امنیتی خاصی استفاده شود که این پروتکل ها هم در آمریکا هم در مکزیک و هم در کانادا به عنوان سه کشور میزبان اجرایی خواهد شد. حرف های ترامپ سندیت ندارد و یاوه گویی کرده است و اصلا منطقی نیست.

پیشکسوت پرسپولیس در رابطه با احتمال ازسرگیری مسابقات لیگ برتر فوتبال به صورت متمرکز گفت: اگر مسئولان شرایطی را فراهم کنند تا بازی ها از سر گرفته و به صورت متمرکز برگزار شود، فکر خوبی است. اما باید دید که کدام استان می تواند از مسابقات لیگ برتر میزبانی کند. به نظرم خراسان رضوی یکی از ایتان هایی است که شرایط برگزاری متمرکز لیگ برتر را می تواند داشته باشد. اگر بخواهیم بیش از این تعلل کنیم انجام ندادن بازی ها بهتر از ازسرگیری مجدد آن است چون تیم ملی ما جام جهانی را در میش دارد و باید هرچه زودتر برای فیفادی پیش رو آماده شود. اگر اتمام لیگ برتر با شروع بازی های تیم ملی همراه شود شرایط برای بازیکنان ما سخت خواهد شد.

او در پایان و در یک پیام نوروزی خطاب به مردم ایران گفت: جا دارد که بار دیگر بابت اتفاقات اخیر از جمله فاجعه مدرسه میناب و آن هایی که جان عزیزان خود را از دست داده اند به مردم شریف ایران تسلیت بگویم. سال جدید در شرایطی خواهیم بود که باید بیشتر از گذشته با یکدیگر همدل و به آرمان کشورمان پایبند باشیم. امیدوارم تمام مردم سالی پر ار سلامتی و شادی را در پیش داشته باشند و باید همیشه مستقل و آزاد باشیم و زیر بار هیچ استکبار و استبدادی نباشیم.