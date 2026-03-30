ضربات مهلک ایران بر پیکر دشمنان؛ «انسجام» کلیدواژه طلایی پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه یکشنبه در اجتماع اقتدار مردم شاهرود با قدردانی از حضور مردم در صحنه ایستادگی به مدت ۳۰ شب بیان کرد: مردم ما اگر ۳۰ شب دیگر هم قرار باشد ایفای نقش کنند، در میدا اقتدار و مقاومت حضور پیداخواهند کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ضربات مهلکی را بر پیکر رژیم‌ منحوس صهیونیستی و آمریکا وارد کرده است، افزود: دشمن در تمام جبهه هایی که علیه ایران اسلامی باز کرده بود، به عقب رانده شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در منطقه رخ داده است، تاکید کرد: جبهه مقاومت در یمن، سوریه، لبنان و عراق و ... در حالی به حمایت از ایران برخاسته اند که رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار از همیشه ضعیف تر شده اند.

کولیوند با بیان اینکه امروز در تمام کشورهای دنیا شاهد هستیم که ملت ها بیدار شده اند گفت: در داخل اما رسالت و وظیفه امروز ما حفظ وحدت و انسجام است.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب در جنگ ۱۲ روزه به ما آموخت که وحدت ایجاد شده بین مردم باید حفظ شود ادامه داد: امروز نباید اجازه دهیم هیچ کسی این وحدت را از ما بگیرد.

استاندار سمنان گفت: امروز نیروهای مسلح ما در میدان نبرد ضربات مهلکی بر پیکر دشمن وارد کرده و مردمنیز در داخل کشور، خیابان را نگه داشته اند تا روز نهایی پیروزی برسد همچنین دولت تلاش می‌کند خدمتگذاری بی منت باشد.

کولیوند با بیان اینکه خیلی ها دنبال فتنه انگیزی هستند گفت: نباید گذاشت که بین مردم و مسئولان تفرقه اندازی شود.