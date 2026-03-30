  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۶

مبینا نعمت زاده عنوان کرد:

هیچ ایرانی یک وجب از خاکش را به دشمن نمی دهد/ بازهم خواهیم درخشید

دختر تکواندوکار ایران و دارنده مدال برنز المپیک با تاکید بر همدلی مردم مقابل دشمنان گفت: ایران و ایرانی همیشه سربلند است و حتی یک وجب از خاک کشورش را به بیگانه نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دارنده نشان برنز المپیک پاریس و طلای امیدهای جهان در خصوص حملات رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا گفت: به‌عنوان یک ایرانی، یک وجب از خاک کشورم را با هیچ چیزی عوض نمی‌کنم. مردم ایران بارها ثابت کرده اند که یک وجب از خاک کشور خود را به هیچ‌کس نخواهند داد.

وی افزود: با تمام وجود برای کشورم دعا می‌کنم. در فضای مجازی اتفاقات را که می‌بینم حس اقتدار به من دست می‌دهد.تحت هیچ شرایطی مردم حاضر نیستند یک وجب از خاکشان را به بیگانه بدهند. به مدافعان وطن و هلال احمر خسته نباشید می‌گویم و دست‌بوس آن‌ها هستیم.

نعمت زاده در پایان گفت: ایران همیشه سربلند و با اقتدار خواهد بود و برنده تمام میادین چه در ورزش چه در سایر جبهه‌ها خواهد بود و بازهم در همه عرصه ها به ویژه ورزش خواهیم درخشید.

کد مطلب 6786918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      12 12
      پاسخ
      خداکمک کنه به ایران وایرانیان
    • به IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      نگران نباش

