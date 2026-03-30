هیچ ایرانی یک وجب از خاکش را به دشمن نمی دهد/ بازهم خواهیم درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، دارنده نشان برنز المپیک پاریس و طلای امیدهای جهان در خصوص حملات رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا گفت: به‌عنوان یک ایرانی، یک وجب از خاک کشورم را با هیچ چیزی عوض نمی‌کنم. مردم ایران بارها ثابت کرده اند که یک وجب از خاک کشور خود را به هیچ‌کس نخواهند داد.

وی افزود: با تمام وجود برای کشورم دعا می‌کنم. در فضای مجازی اتفاقات را که می‌بینم حس اقتدار به من دست می‌دهد.تحت هیچ شرایطی مردم حاضر نیستند یک وجب از خاکشان را به بیگانه بدهند. به مدافعان وطن و هلال احمر خسته نباشید می‌گویم و دست‌بوس آن‌ها هستیم.

نعمت زاده در پایان گفت: ایران همیشه سربلند و با اقتدار خواهد بود و برنده تمام میادین چه در ورزش چه در سایر جبهه‌ها خواهد بود و بازهم در همه عرصه ها به ویژه ورزش خواهیم درخشید.